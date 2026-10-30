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古巴常駐聯合國外交官遭美驅逐 回國受到「歡迎」

新華社哈瓦那10月30日電
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AI摘要

文章摘要整理：

古巴外交部對遭美國驅逐的聯合國官員返國表達歡迎，並指美方此舉意在干擾聯大表決；最終聯大仍以壓倒性票數通過反對美國封鎖古巴的決議。

古巴外交部第一副部長裴尼亞爾韋爾（Gerardo Peñalver）29日表示，歡迎日前遭美國驅逐出境的古巴常駐聯合國代表團一等秘書理查·圖爾（Richard Tur）回到古巴。

據聯合國官網27日消息，美國常駐聯合國代表華爾茲（Michael Waltz）與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）在聯合國大會審議「必須終止美國對古巴的經濟、商業與金融封鎖」決議草案時發生激烈言語交鋒。隨後，華爾茲在接受美國媒體採訪時透露，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當日簽署文件，驅逐古巴常駐聯合國代表團一等秘書，限其在24小時內離境。

裴尼亞爾韋爾在社群媒體上表示，圖爾在聯合國堅定直面美國代表團的「無禮與挑釁」，美方行動意在阻撓聯大對該決議進行表決。

28日，聯大以130票贊成、17票反對、25票棄權，通過「必須終止美國對古巴的經濟、商業與金融封鎖」決議。古巴國家主席狄亞士—卡奈（Miguel Díaz-Canel）當日表示，即使面對美國的壓力和脅迫，世界再次以壓倒性多數表明反對封鎖的立場。這是古巴人民的勝利，面對美國政府的經濟封鎖、威脅與欺凌，古巴人民絕不屈服。

1959年古巴革命勝利後，美國政府對古巴採取敵視政策。1962年，美國對古巴實施全面經濟、金融封鎖與貿易禁運。1996年3月，美國制定「赫姆斯—伯頓法」（Helms-Burton Act），規定對所有與古巴發生經濟貿易往來的外國公司實施嚴厲制裁。自1992年以來，聯大通常每年都會審議古巴提出的要求美國解除封鎖的決議草案，相關決議多年來均獲壓倒性支持。   

精華 FAQ

  • 遭驅逐的是古巴常駐聯合國代表團一等秘書理查·圖爾。美方要求他在24小時內離境，古巴方面則對他返國表示歡迎，並稱其在聯合國堅定回應美方挑釁。

  • 報導指出，驅逐行動發生在聯大審議反對美國封鎖古巴決議期間，古巴方面認為美方此舉是為了阻撓表決。古巴官員更指，圖爾是在聯合國直接面對美國代表團的無禮與挑釁。

  • 聯大在28日以130票贊成、17票反對、25票棄權通過決議，要求終止美國對古巴的經濟、商業與金融封鎖。古巴領導人表示，這顯示世界仍壓倒性反對封鎖。

古巴 聯合國 魯比歐

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