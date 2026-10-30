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傳以色列大選結束前湧可疑投注 Polymarket展開調查

中央社紐約29日綜合外電報導
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預測市場平台Polymarket正調查本周以色列選舉期間一連串進場時機精準、獲利...
預測市場平台Polymarket正調查本周以色列選舉期間一連串進場時機精準、獲利豐厚的投注交易。路透

AI摘要

文章摘要整理：

彭博指出，Polymarket正調查以色列大選前數百個新帳戶的可疑投注，這些交易在出口民調後迅速獲利，並引發外界對預測市場內線交易的關注。

彭博報導，預測市場平台Polymarket正調查本周以色列選舉期間一連串進場時機精準、獲利豐厚的投注交易。

報導指出，27日選舉投票所即將關閉前，數百個新建立的帳戶押注總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將保住職位，且他領導的聯合黨（Likud）將贏得最多席次。

報導說，部分出口民調顯示，內唐亞胡所屬政黨贏得的席次多於早期報導預期後，這些交易迅速獲利，其中部分帳戶合計套現超過10萬美元。

報導並指出，許多數位錢包仍有可觀的未實現獲利。

Polymarket內部調查團隊告訴彭博，平台正在審查數十個參與這場選舉交易的新建立數位錢包。

彭博報導，資料分析公司Polysights與Bubblemaps也將這些交易活動標記為可疑，並表示正在調查。

Bubblemaps一名代表告訴路透，有101個Polymarket帳戶在選舉當天、投票所關閉前首次獲得資金。

這名代表說：「其中少數帳戶在出口民調出爐後，已經獲利出清。」

隨著交易量大幅增加，預測市場正面臨外界日益嚴格的審視，焦點在於平台上可能發生的內線交易。

Polymarket與Kalshi等平台均通報可疑交易活動增加。

路透5月曾報導，Polymarket今年被標記為可疑的交易活動顯著增加。

Polymarket與Polysights的代表尚未立即回應置評請求。

精華 FAQ

  • 可疑交易集中在以色列選舉投票所即將關閉前後，許多新建立帳戶才開始進場，並在出口民調顯示結果後迅速獲利，時間點相當精準且異常。

  • 帳戶主要押注內唐亞胡可保住總理職位，且其聯合黨將拿下最多席次。部分交易在消息公布後迅速出清，合計套現超過10萬美元，仍有不少未實現獲利。

  • 資料分析公司Polysights與Bubblemaps都將這批交易標記為可疑並展開調查。Bubblemaps還指出，101個帳戶在投票當天、投票所關閉前首次獲得資金。

以色列 Polymarket 內唐亞胡

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