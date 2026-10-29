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沒戲唱了 政治盟友也不挺波索納洛 直言巴西該往前走

編譯茅毅／即時報導
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巴西總統候選人佛拉維歐．波索納洛（前）本周敗選，隨後和妻子及子女輾轉潛逃至佛州邁...
巴西總統候選人佛拉維歐．波索納洛（前）本周敗選，隨後和妻子及子女輾轉潛逃至佛州邁阿密。路透

AI摘要

文章摘要整理：

波索納洛敗選後赴美發公開信自稱合法領袖，但其盟友與多個政黨均不支持，強調巴西選舉結果已獲承認，國家應往前走。

本周在巴西總統大選第2輪決選敗選的該國聯邦參議員佛拉維歐．波索納洛，28日潛逃至美國後於社媒X發表公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖。但他在巴西的政治盟友對此不以為然，直言國家往前走的時候到了。

巴西現任總統魯拉連任成功，已獲該國選舉當局、全球領袖、國際觀察家，甚至波索納洛所屬的自由黨（PL）承認。

路透29日報導，媒體詢問PL黨魁尼托對波索納洛公開信的看法。尼托坦言，「我不喜歡這封信」。他強調，「佛拉維歐經歷1個困難的處境，我們（這些政治盟友）理解。但我們真的不認可這封信（的內容），我們想要讓國家往前走」。

波索納洛主要盟友、聖保羅州長戴福瑞塔斯也說，巴西的選舉結果必須得到尊重，國家往前走的時候到了。

中間偏右的巴西民主社會黨（PSDB）黨魁尼佛斯，批評魯拉所屬的勞工黨（PT）不遺餘力。但尼佛斯聲明，波索納洛的行為令人費解，「反對政治」必須在巴西國內進行。

另1個中間偏右政黨「巴西聯盟」（Uniao Brasil）也表明，制度比任何個人重要，這至關重要；這次大選在誠信下進行，其結果必須得到尊重。該黨在大選決選支持波索納洛。

中間派政黨「巴西民運黨」（MDB）也持類似立場，該黨也在決選支持波索納洛。該黨表示，「本黨重申對巴西選舉制度的絕對信心，因此也對25日的大選結果合法性有絕對信心」。

連波索納洛的競選經理（即競選總幹事）、PL籍的巴西聯邦參議員馬林赫，都否認波索納洛對此次大選存在選舉舞弊的指控。馬林赫說，PL無法如此主張，「我也不能，因為沒有支持它的證據；佛拉維歐正在對決選的結果發洩（情緒）」。

不過，馬林赫仍為波索納洛留點體面，「他依然是1位領袖，也是巴西右派最重要的人物」。

路透29日報導說，敗選的波索納洛，未能獲得他陣營的要角支持，使這位極右派政治人物在巴西政壇愈來愈孤立。

精華 FAQ

  • 他在潛逃至美國後透過社媒X發表公開信，宣稱自己才是巴西真正的合法領袖，並暗示對第2輪決選結果不服，持續挑戰選舉正當性。

  • 多數盟友明確不認同，PL黨魁尼托直言不喜歡這封信，聖保羅州長戴福瑞塔斯也表示應尊重選舉結果，巴西現在應該往前走。

  • 報導指出，他不僅未獲核心盟友力挺，連支持他的政黨也強調尊重結果，顯示他在巴西政壇愈來愈孤立，影響力正在下滑。

波索納洛 巴西

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