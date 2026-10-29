我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西班牙高鐵追撞釀69死 10年最慘⋯今日5件事

之前缺席引疑猜 中國政協副主席胡春華現身五中全會

「李老師」義大利遭跟監威脅 中國僑領被控銜命跨國鎮壓

中央社羅馬29日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅義知名中國維權人士「李老師」遭跟監威脅案，米蘭檢方已偵結10名嫌犯。示意圖。(...
旅義知名中國維權人士「李老師」遭跟監威脅案，米蘭檢方已偵結10名嫌犯。示意圖。(Photo by Arthur Wang on Unsplash)

AI摘要

文章摘要整理：

義大利檢方偵結李穎遭跟監威脅案，指控10名嫌犯涉嫌跨國鎮壓，其中主嫌被認定與中國警方及統戰系統密切合作。

旅義知名中國維權人士「李老師」遭跟監威脅案，米蘭檢方已偵結10名嫌犯。據義媒報導，其中4人被控共謀犯罪，主嫌米蘭福建華人協會執行會長王松強被控涉嫌「代表中國警方」行事，與中國外交人員、統戰部密切聯繫，長期打壓旅義異議人士。

社群網站X化名「李老師不是你老師」的中國維權人士李穎，因長期揭露中共政府迫害人權行徑，在義大利遭跟監、騷擾住處，甚至曾收到死亡威脅。

綜合「新聞之聲」（Giornale La Voce）、頁報（Il Foglio）等多家義媒28日報導，米蘭檢方已針對10名嫌犯偵查結束，這些嫌犯向「反對中國國家主席習近平政策的中國僑民」施加恐嚇，被控多項罪名。

檢方調查指出，李老師（李穎/ Li Ying）今年34歲，在網路擁有廣大追隨者。因此，嫌犯跟監李老師並非僅為了蒐集其行蹤，「更是為了阻止他繼續譴責中國政府的政策」。為此，嫌犯團體採取施壓、威脅等手段，並在米蘭和杜林（Torino）之間持續對李老師跟蹤監視。

此次偵查由杜林警方與米蘭檢察官合作，其中4名嫌犯被控共謀犯罪，調查顯示，他們「成立了一個組織，長期從事鎮壓異議人士活動」。另外6名嫌犯雖非該組織正式成員，但被控長期參與跟監李老師，跟蹤行為從2023年就已開始。

檢方調查並指出，主嫌是57歲的王松強（Songqiang Wang），他是米蘭福建華人協會執行會長，涉嫌「代表中國警方」行事，與外交人員和中共中央統戰部成員保持密切聯繫，協調搜捕異議人士的活動，並親自參與追蹤和監視李老師的行動。

據報導，檢方認為趙建斌也在該打壓異議人士組織扮演重要角色。據稱，他負責招募願意跟監異議人士的旅義中國公民，該組織利用「微信」群組聊天來組織活動，並索取、核實從線人獲得的資訊。根據LinkedIn自介與華人街官網資訊，趙建斌是義大利「華人街」網站總編輯，「華人街」是中國僑民在海外生活資訊的主要交流網站。

米蘭檢方還在調查中認定，劉振鋼（中國僑社網站頭銜顯示為「義大利福建僑商聯合會會長」）也受北京警方指示，與外交人員保持聯繫，參與搜索和監視行動。該組織目的是阻止異議人士傳播有關中國政治和社會局勢的負面消息，阻礙他們的言論自由。

北京政府為何如此大肆追捕「李老師」？義媒介紹，李穎是一名到義大利學習美術的中國藝術家，在COVID-19疫情期間，他揭發各界抗議中國政府為遏止疫情實施的限制措施，因而聲名大噪。

報導指出，李穎在X平台發布許多中國政府噤聲的影片，讓自己的帳號變成了一個獨立新聞頻道，成千上萬中國民眾向他發送示威抗議的影片與故事，包括象徵反抗北京政策的「白紙運動」。

李穎2023年7月向義大利申請政治庇護，在2024年11月獲得批准，但仍持續遭跟監威脅；他在中國的家人也遭施壓。為避免跟蹤，李穎持續更換居住地點。

中國跨國鎮壓情況引起義大利政府關注。今年3月，義大利內政部對8名涉嫌參與監視和鎮壓義大利異議人士的中國公民發出驅逐令。報導指出，此次檢方偵結「李老師威脅案」，將使中國跨國鎮壓情況受到更多關注。

精華 FAQ

  • 李穎在義大利長期遭到跟監、騷擾住處，還曾收到死亡威脅；檢方指出，相關行動並非單純蒐集行蹤，而是要阻止他繼續批評中國政府。

  • 米蘭檢方偵結10名嫌犯，其中4人被控共謀犯罪，另外6人被指長期參與跟監；主嫌王松強則被控替中國警方行事，並協調鎮壓異議人士。

  • 檢方認為該組織與中國外交人員及統戰部保持聯繫，利用微信群組招募與組織跟監行動，目的在壓制海外異議聲音，屬於跨國鎮壓。

社群網站 義大利 中共

上一則

土耳其中部「精靈煙囪」觀光熱區岩柱崩塌 2人死亡

延伸閱讀

相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸

相聲演員諷刺習近平遭假車禍撞傷 陸委會怒批：絕不寬貸
整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看

整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看
監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情
張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

熱門新聞

英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00
位於皇后區法拉盛41大道的皇家成人日間護理中心因涉嫌白卡詐欺，負責人已被起訴。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛日照中心涉1.2億詐欺⋯今日5件事

2026-10-23 13:00

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱
好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法

好市多超硬豆腐成高蛋白早餐好幫手 華人營養師曝快手雞蛋料理法