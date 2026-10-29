西班牙高鐵追撞事故增至69死 全國哀悼3天

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI，中）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）前往托雷多（Toledo）一家醫院探視火車相撞事故傷者。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙中部高鐵追撞事故死亡人數增至69人，政府宣布全國哀悼3天，並動員搜救與調查，同時面臨外界對鐵路管理的批評。

西班牙今年第2起造成重大傷亡的高鐵 追撞事故死亡人數已增至69人，另有多人受傷。西班牙今天起全國哀悼3天，罹難者家屬則焦急地尋找親人下落。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天前往事故現場視察，誓言查明事故原因。桑傑士將於11月29日面臨大選。

他說：「我們日以繼夜地工作，不僅要支援罹難者家屬，還要查明這場悲劇的每一個細節，並加強安全措施，確保這類事件不再發生。」

這起高鐵列車追撞事故發生於28日上午，地點位於中部卡斯提亞曼加自治區（Castilla La Mancha）。當時，西班牙國家鐵路公司（RENFE）的列車追撞停在軌道上的民營公司IRYO的列車。

地方政府表示，救援人員今天在距離烏爾達村（Urda）數公里的事故現場部署搜救犬，以及搭載熱影像設備的無人機搜尋遺體，目前死亡人數已經增至69人。

西班牙王室表示，國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）今天下午前往托雷多（Toledo）一家醫院探視這起事故的傷者。

當局目前仍在調查這起事故原因，西班牙左翼政府因鐵路管理問題面臨嚴厲批評。

列車駕駛員今天發動罷工，聲援「捍衛鐵路安全」的訴求。這場罷工行動在28日列車相撞事故發生前就已宣布。