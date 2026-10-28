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逃離巴西…阿根廷總統顧問協助波索納洛前往厄瓜多

新華社布宜諾斯艾利斯10月28日電
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巴西參議員佛拉維歐‧波索納洛抵達佛州邁阿密，步下飛機。(路透)
巴西參議員佛拉維歐‧波索納洛抵達佛州邁阿密，步下飛機。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

阿根廷媒體指稱，總統顧問卡普托協助波索納洛家人經由阿根廷邊境入境後搭乘私人飛機前往厄瓜多；此時波索納洛又因巴西法院禁離境與敗選爭議引發關注。

據多家阿根廷媒體報導，阿根廷總統顧問聖地亞哥·卡普托（Santiago Caputo）27日協助在巴西總統選舉中落敗的自由黨候選人佛拉維歐·波索納洛（Flávio Bolsonaro）前往厄瓜多。

阿根廷媒體報導說，卡普托27日晚在伊瓜蘇港協助佛拉維歐·波索納洛及其家人乘坐一架私人飛機前往厄瓜多瓜亞基爾市。阿根廷總統府消息人士說，卡普托在早些時候就介入了這次行動。

阿根廷國家移民局28日凌晨在社群媒體上發布通報稱，佛拉維歐·波索納洛及其家人於當地時間27日22時50分經由米西奧內斯省的坦克雷多·內維斯國際大橋邊境口岸入境阿根廷，23時30分登上了一架私人飛機。

在25日結束的巴西總統選舉第二輪投票中，勞工黨候選人、現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）擊敗佛拉維歐·波索納洛贏得連任。26日，巴西最高法院裁定禁止佛拉維歐·波索納洛離境。27日，巴西《環球報》網站援引消息來源說，佛拉維歐·波索納洛與妻子和兩個女兒已經抵達美國佛羅里達州。魯拉稍早前批評其在敗選後逃離巴西的行為「可恥」。   

阿根廷總統府暫未對此事做出公開回應。   

精華 FAQ

  • 據阿根廷多家媒體報導，卡普托協助的是在巴西總統選舉中落敗的波索納洛家人，目的地則是厄瓜多的瓜亞基爾市。

  • 阿根廷移民局表示，波索納洛及其家人於27日22時50分經米西奧內斯省邊境口岸入境，並在23時30分登上一架私人飛機離開。

  • 在巴西總統選舉第二輪後，魯拉擊敗波索納洛連任；26日最高法院裁定禁止其離境，魯拉並批評他在敗選後逃離巴西的行為可恥。

波索納洛 巴西 阿根廷

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