以色列國會選舉／內塔尼亞胡陣營席次領先 仍未過半

以色列舉行國會大選隔天，一名女子28日在耶路撒冷行經印有以色列總理內唐亞胡與美國總統川普的看板。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 以色列國會選舉初步結果顯示，內塔尼亞胡領軍的右翼陣營暫時領先，但仍未取得61席過半門檻，最終席次仍待剩餘選票完成清點。

以色列 中央選舉委員會28日公布國會選舉初步計票結果顯示，總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）領導的右翼陣營領先於以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領銜的反對派陣營，但雙方均未達到國會過半席次。內唐亞胡領導的右翼政黨聯合黨（Likud）仍為國會第一大黨。

具體來看，內唐亞胡的右翼陣營預計獲得53個席次，艾森科特領銜的反對派陣營獲得48個席次，不屬於任何陣營、但反對現政府的阿拉伯裔政黨預計獲得19個席次。其中，聯合黨預計獲得26席，艾森科特領導的中間派政黨正直黨（Yashar）獲得21席，分別位列第一和第二。達到國會過半至少需要61個席次。

以中央選舉委員會稱，初步計票已清點全部選票的約85.6%。剩餘尚待清點的選票中，有7%的普通選票需要「進一步核查」，另有最多48萬張「雙重信封選票」尚待清點。這些選票預計將在未來幾天清點後計入最終結果。

以中央選舉委員會說，「雙重信封選票」是指在非指定投票 所投的選票，這些選票會被放進一個額外的投票信封進行密封，並運送至統一地點進行清點。通常，以色列士兵和警察、住院病人等因故無法在指定投票所投票的選民會使用這種方式投票。

《以色列時報》報導說，完整的計票結果預計將於29日下午公布，最終的正式選舉結果將於11月4日公布。