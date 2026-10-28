以色列國會選舉／內塔尼亞胡陣營席次領先 仍未過半
以色列國會選舉初步結果顯示，內塔尼亞胡領軍的右翼陣營暫時領先，但仍未取得61席過半門檻，最終席次仍待剩餘選票完成清點。
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以色列國會選舉初步結果顯示，內塔尼亞胡領軍的右翼陣營暫時領先，但仍未取得61席過半門檻，最終席次仍待剩餘選票完成清點。
以色列中央選舉委員會28日公布國會選舉初步計票結果顯示，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼陣營領先於以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領銜的反對派陣營，但雙方均未達到國會過半席次。內唐亞胡領導的右翼政黨聯合黨（Likud）仍為國會第一大黨。
具體來看，內唐亞胡的右翼陣營預計獲得53個席次，艾森科特領銜的反對派陣營獲得48個席次，不屬於任何陣營、但反對現政府的阿拉伯裔政黨預計獲得19個席次。其中，聯合黨預計獲得26席，艾森科特領導的中間派政黨正直黨（Yashar）獲得21席，分別位列第一和第二。達到國會過半至少需要61個席次。
以中央選舉委員會稱，初步計票已清點全部選票的約85.6%。剩餘尚待清點的選票中，有7%的普通選票需要「進一步核查」，另有最多48萬張「雙重信封選票」尚待清點。這些選票預計將在未來幾天清點後計入最終結果。
以中央選舉委員會說，「雙重信封選票」是指在非指定投票所投的選票，這些選票會被放進一個額外的投票信封進行密封，並運送至統一地點進行清點。通常，以色列士兵和警察、住院病人等因故無法在指定投票所投票的選民會使用這種方式投票。
《以色列時報》報導說，完整的計票結果預計將於29日下午公布，最終的正式選舉結果將於11月4日公布。
初步計票顯示，內塔尼亞胡領導的右翼陣營雖然領先反對派，但仍未達到國會過半所需的61席，顯示選後組閣局勢仍存在不確定性。 目前預計右翼陣營可獲53席，艾森科特領銜的反對派陣營有48席，阿拉伯裔政黨則約19席；其中聯合黨26席、正直黨21席。 目前約85.6%的選票已清點，剩餘包括7%的普通選票需進一步核查，以及最多48萬張雙重信封選票，這些都可能左右最終席次分配。
精華 FAQ
初步計票顯示，內塔尼亞胡領導的右翼陣營雖然領先反對派，但仍未達到國會過半所需的61席，顯示選後組閣局勢仍存在不確定性。
目前預計右翼陣營可獲53席，艾森科特領銜的反對派陣營有48席，阿拉伯裔政黨則約19席；其中聯合黨26席、正直黨21席。
目前約85.6%的選票已清點，剩餘包括7%的普通選票需進一步核查，以及最多48萬張雙重信封選票，這些都可能左右最終席次分配。
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