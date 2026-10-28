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西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度中心下錯指令

中央社馬德里28日綜合外電報導
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西班牙托雷多附近莫拉鎮與奧爾加斯鎮之間，28日發生兩列高速鐵路列車相撞事故，救援...
西班牙托雷多附近莫拉鎮與奧爾加斯鎮之間，28日發生兩列高速鐵路列車相撞事故，救援車輛抵達現場。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙托雷多省發生高鐵追撞事故，釀至少68死、58傷，調度中心在安全系統故障後下錯指令被指是主因，政府並宣布全國哀悼3天。

西班牙一班高鐵今天撞上另一班停在軌道上的高鐵列車，造成至少68人死亡，車廂嚴重毀損。交通部長表示，這起事故是因鐵路中央調度中心下達「難以理解」的指令所致。

美聯社報導，卡斯提亞曼加自治區（Castilla La Mancha）政府證實上述死亡人數，並表示另有58人需要在醫院治療，救難人員持續在殘骸中搜尋生還者與遺體。

這起事故發生之際，人們對今年1月發生在西班牙南部的另一起高速列車相撞事故仍記憶猶新，當時涉事的也是相同兩家公司的列車，造成46人死亡，使外界對西班牙鐵路安全產生重大疑慮。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布，全國將哀悼3天。他在事故現場表示，「全西班牙都在哀悼」，並稱對西班牙這樣的國家而言，同一年發生兩起這類災難「令人無法接受」。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）表示，今天這起事故發生在上午，地點在托雷多省（Toledo），涉事的兩班高鐵上載著數百名乘客，行駛方向相同，都是從首都馬德里（Madrid）開往西南部的塞維亞（Seville）。

其中一班列車由國營的西班牙國家鐵路（RENFE）營運，撞上了另一班已停下、屬於民營公司IRYO的列車車尾，後者有兩節車廂因此脫軌，事發地點在兩座村莊之間的郊區。

乘客雷拉紐（Ignacio Relaño）當時搭乘RENFE的列車。他告訴西班牙國家電視台（TVE），列車曾在鐵軌上短暫停車，重新行駛後便撞上IRYO的列車。

他說：「我們都感覺到列車突然減速，接著就是撞擊。車廂向一側傾斜，好像就要翻覆了。我撞到鼻子，行李、手機通通飛了出去，所有東西都在搖晃。」

交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，事故是西班牙鐵路中央調度中心在安全系統故障後下達「難以理解」的指令所造成，不應歸咎於列車駕駛員。

普恩特指出，今天上午8時30分，一段長63公里的路段因電腦故障，導致安全系統停止運作，使該路段所有列車停駛。但中央調度中心卻指示RENFE列車重新開動，且沒有任何速限，最後在8時53分撞上停止的IRYO列車。

普恩特表示，該路線上仍亮著「停車信號」，根本不該指示RENFE列車重新行駛；即使要放行，至少也應該要求降速行駛。

他說：「我不是要把責任歸咎於任何人，我只是陳述事實。」

普恩特表示，目前仍在研判RENFE列車的實際速度，但在該路段的時速可能高達200公里。

精華 FAQ

  • 根據卡斯提亞曼加自治區政府通報，事故已造成至少68人死亡，另有58人需要住院治療。救難人員仍持續在嚴重毀損的車廂殘骸中搜尋生還者與遺體。

  • 交通部長普恩特表示，事故主因是鐵路中央調度中心在安全系統故障後，下達了「難以理解」的指令，要求RENFE列車重新開動，且未設速限，最終導致追撞。

  • 因為這已是西班牙今年1月以來第二起重大高鐵相撞事故，兩次都涉及相同兩家公司的列車，先前那起已造成46死，讓外界更加質疑西班牙鐵路安全管理。

高鐵

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