不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦傳出限制台灣航班過境後，印度外交部強調與巴方立場不同，認為台印直航仍將依商業與民航許可推進，暫未受影響。

巴基斯坦 今天傳出因為支持「一個中國」，拒絕台灣航空公司進出其領空。對此，印度 外交部發言人賈斯瓦接受中央社記者採訪時表示，「我們（與巴基斯坦）的看法不同」，台灣和印度直航的計畫目前未受影響，如果能直飛就會飛下去。

彭博（Bloomberg News）今天報導，巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）說：「（巴基斯坦的）航空領域，將依循『一個中國』政策，只向中國大陸開放。我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。」

賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天下午出席印度智庫舉辦預先慶祝排燈節（Diwali）的活動，從中央社記者獲知巴基斯坦不允許台灣航空公司飛越其領空的消息。

賈斯瓦表示，他還不確定消息真偽，且印度不會對其他國家的事務發表評論；「你可以於稍後外交部舉辦的記者會中針對此事提問」。

對於台灣與印度直航預計12月1日起恢復一事，賈斯瓦表明：「我認為不會有影響。」

印度外交部傍晚舉行例行記者會，中央社記者再度詢問賈斯瓦對巴基斯坦不准台灣航空公司飛越該國領空的看法，以及台印將重啟直航是否受到影響。

賈斯瓦回應表示，關於巴基斯坦不准台灣航空公司飛越該國領空的相關影響，印度會密切觀察；至於台灣和印度間的直航，目前並未受到影響。

賈斯瓦說：「我不確定民航主管機關有哪些具體的技術性問題需要處理，後續若有消息，我會再告訴你，但我的理解是，如果能直飛了，那兩地（指台灣和印度間）的直航就會飛下去。」

記者會結束後，中央社記者再追問印度對巴基斯坦因為「一個中國」政策，禁止台灣航空公司的飛機飛越該國領空的看法為何。賈斯瓦表示，航線的營運應取決於商業考量、是否獲得民航許可，而非第3國外交的限制；「老實講，我不知道（巴基斯坦）為什麼要因此不開放（領空）。」

至於台灣和印度間的航班是否也將因相同理由受到影響，賈斯瓦明確表示：「我們（與巴基斯坦）的立場不同。」

台灣與印度之間的直航在COVID-19疫情爆發後中斷。長榮航空預計12月1日起，提供往返台灣（桃園）與印度（德里）間的直飛航班。