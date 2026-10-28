我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續抵制姆巴佩？中國外交部：我們重視當事人的道歉

形容女兒有何特質竟找AI代筆 前雅虎執行長梅爾挨批

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

中央社新德里28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

巴基斯坦傳出限制台灣航班過境後，印度外交部強調與巴方立場不同，認為台印直航仍將依商業與民航許可推進，暫未受影響。

巴基斯坦今天傳出因為支持「一個中國」，拒絕台灣航空公司進出其領空。對此，印度外交部發言人賈斯瓦接受中央社記者採訪時表示，「我們（與巴基斯坦）的看法不同」，台灣和印度直航的計畫目前未受影響，如果能直飛就會飛下去。

彭博（Bloomberg News）今天報導，巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）說：「（巴基斯坦的）航空領域，將依循『一個中國』政策，只向中國大陸開放。我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。」

賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天下午出席印度智庫舉辦預先慶祝排燈節（Diwali）的活動，從中央社記者獲知巴基斯坦不允許台灣航空公司飛越其領空的消息。

賈斯瓦表示，他還不確定消息真偽，且印度不會對其他國家的事務發表評論；「你可以於稍後外交部舉辦的記者會中針對此事提問」。

對於台灣與印度直航預計12月1日起恢復一事，賈斯瓦表明：「我認為不會有影響。」

印度外交部傍晚舉行例行記者會，中央社記者再度詢問賈斯瓦對巴基斯坦不准台灣航空公司飛越該國領空的看法，以及台印將重啟直航是否受到影響。

賈斯瓦回應表示，關於巴基斯坦不准台灣航空公司飛越該國領空的相關影響，印度會密切觀察；至於台灣和印度間的直航，目前並未受到影響。

賈斯瓦說：「我不確定民航主管機關有哪些具體的技術性問題需要處理，後續若有消息，我會再告訴你，但我的理解是，如果能直飛了，那兩地（指台灣和印度間）的直航就會飛下去。」

記者會結束後，中央社記者再追問印度對巴基斯坦因為「一個中國」政策，禁止台灣航空公司的飛機飛越該國領空的看法為何。賈斯瓦表示，航線的營運應取決於商業考量、是否獲得民航許可，而非第3國外交的限制；「老實講，我不知道（巴基斯坦）為什麼要因此不開放（領空）。」

至於台灣和印度間的航班是否也將因相同理由受到影響，賈斯瓦明確表示：「我們（與巴基斯坦）的立場不同。」

台灣與印度之間的直航在COVID-19疫情爆發後中斷。長榮航空預計12月1日起，提供往返台灣（桃園）與印度（德里）間的直飛航班。

精華 FAQ

  • 巴基斯坦國防部長表示，航空領域將依循「一個中國」政策，只向中國大陸開放，因此僅准許中國航空公司飛越其領空，台灣航空公司則不在允許範圍內。

  • 印度外交部發言人表示，印度與巴基斯坦的看法不同，且航線營運應取決於商業考量與民航許可，不應受第3國外交限制影響，印度也會持續觀察後續發展。

  • 印度方面表示，目前台灣和印度之間的直航計畫並未受到影響，若民航技術與許可條件都到位，直飛就會持續下去；長榮航空也預計12月1日起復飛桃園與德里航線。

印度 巴基斯坦

上一則

巴基斯坦急轉彎？重新允許台灣業者飛越領空

下一則

西班牙高鐵相撞已68死 總理宣布為遇難者全國哀悼3天

延伸閱讀

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空
巴基斯坦依一中政策「對台關閉領空」台譴責空域武器化

巴基斯坦依一中政策「對台關閉領空」台譴責空域武器化
巴基斯坦急轉彎？重新允許台灣業者飛越領空

巴基斯坦急轉彎？重新允許台灣業者飛越領空
為政策轉彎而飛？繼華航後 長榮也飛俄航路

為政策轉彎而飛？繼華航後 長榮也飛俄航路

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路

每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%
華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯

華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯