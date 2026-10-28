波索納洛入境阿根廷後搭包機前往厄瓜多 短暫停留後飛往邁阿密

川普政府先前已經表示，將為波索納洛（圖）與家屬核發入美簽證。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 巴西前總統波索納洛之子波索納洛在護照遭註銷後，先入境阿根廷再搭包機經厄瓜多飛往邁阿密，行蹤目前仍未證實是否已抵美。

在巴西 總統大選落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛 (Flávio Bolsonaro)面臨兩項刑事調查，雖然護照遭註銷仍於27日潛逃，媒體報導傳出前往美國。華爾街日報報導，阿根廷 移民官員28日證實，波索納洛27日晚間入境，旋即搭乘私人飛機轉往厄瓜多。根據航班追蹤紀錄，波索納洛包機目的地是邁阿密，但目前並無法確定是否已經抵達美國。

阿根廷官員28日清晨表示，波索納洛在當地時間27日晚間10時50分左右，在妻子費爾南達(Fernanda)與兩個女兒卡蘿琳娜(Carolina)、路易莎(Luiza)陪同下入境。波索納洛一家是從阿根廷米西奧內斯省(Misiones)坦克雷多・內維斯國際大橋(Tancredo Neves International Bridge)入境，這個地點位於巴拉圭、阿根廷與巴西三國交界的偏遠地區。

阿根廷官員說，波索納洛一家入境時出示有效的旅行證件，入境時並未面臨阿根廷任何法律限制。官員表示，波索納洛一家入境大約40分鐘之後，晚間11時30分便搭乘阿根廷包機公司「拜雷斯航空」(Baires Fly)營運的私人飛機離開，飛行登記的目的地是厄瓜多第一大城瓜亞基爾(Guayaquil)。

根據航班追蹤紀錄，一架「拜雷斯航空」私人噴射座機28日零時21分從阿根廷伊瓜蘇港(Puerto Iguazú)，航行目的地為厄瓜多。航班紀錄顯示，這架包機短暫停留厄瓜多之後，再次起飛前往邁阿密。

川普政府先前已經表示，將為波索納洛與家屬核發入美簽證。至於波索納洛一行是否已經入境美國，目前無法確定。

波索納洛是前巴西總統雅伊爾‧波索納洛(Jair Bolsonaro)的長子。

波索納洛25日在巴西總統大選第二輪決選失敗，面臨刑事調查包括線上賭博洗錢以及非法募資聲稱為父親籌拍影片。

巴西最高法院大法官德莫拉埃斯(Alexandre de Moraes)25日深夜下令禁止波索納洛出境，並要求交出護照。

波索納洛最後一次公開露面是26日，在Instagram發布影片感謝支持者，並指控選舉舞弊，否認有任何不法行為，同時表示會交出護照。