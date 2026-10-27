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英國調查：Z世代看影片愛開字幕 比率高過長輩

世界新聞網王若馨／即時報導
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在歐美，影片字幕原本是為聽障者或年長觀眾設計，但英國一項調查發現，現在看影片最愛...
在歐美，影片字幕原本是為聽障者或年長觀眾設計，但英國一項調查發現，現在看影片最愛開字幕的反而是Z世代年輕人。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

英國YouGov調查發現，Z世代看影片最常開字幕，比例甚至高於年長者，主因包括聽不清對白、怕錯過劇情，字幕也被指有助兒童閱讀。

在歐美，影片字幕原本是為聽障者或年長觀眾設計，但英國一項調查發現，現在看影片最愛開字幕的反而是Z世代年輕人。

英國民調機構YouGov訪問3萬5753名英國人，結果顯示，18至24歲的受訪者有53%看節目時會開字幕，比率高於其他年齡層；55至64歲只有20%，75歲以上則為31%。

研究人員詢問開字幕的原因，歸納出六大類。第一是聽不清楚對白，受訪者歸咎於混音品質差、配樂太大聲，以及現在的演員為了讓表演接近真實生活，傾向自然地發聲，不再像舞台劇那樣字正腔圓、刻意放大音量。

一名年輕女性說：「我常聽不清楚較小聲的對白，有時候幾種聲音重疊在一起，搞不懂發生什麼事，所以開字幕就像安全護欄，確保我聽到該聽的內容。」

第二是怕漏掉關鍵劇情。有些人會一邊看節目，一邊滑手機或做其他事。一名年輕男性說：「這樣我不會錯過任何東西，不用倒回去重看也能完全掌握劇情。」

其他原因還包括聽不懂某些口音、家中有小孩、寵物，或外面有車流等噪音干擾，以及本身聽力受損等。一名女性說：「我一直住公寓或跟人合租，電視太大聲可能會吵到鄰居。」

有科學家主張，開字幕可以幫助兒童的閱讀能力。研究發現，4至7歲兒童看影片時開字幕，閱讀能力達標的機率高出一倍。「粉紅豬小妹(佩佩豬)」和「妙妙犬布麗」等熱門卡通都含有大量「高頻詞彙」，可以幫助孩子提早學會閱讀。

「打開字幕」(Turn on the Subtitles)倡議活動共同創辦人華倫(Henry Warren)說：「我把它想成將蔬菜偷偷加進晚餐裡；孩子沒察覺，但你知道這對他們大有好處。」

精華 FAQ

  • 調查顯示，18至24歲的Z世代最常開字幕，比例達53%，高於55至64歲的20%與75歲以上的31%，顯示年輕族群已成為字幕使用主力。

  • 原因主要包括聽不清對白、配樂或混音太大聲，以及演員發音較自然導致不易辨識；另外也有人因為怕漏掉關鍵劇情，或同時做其他事情而選擇開字幕。

  • 文中指出，科學家認為字幕能提升兒童閱讀能力，研究發現4至7歲孩子看影片時開字幕，閱讀達標機率可提高1倍，而熱門卡通中的高頻詞彙也有助提早識字。

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