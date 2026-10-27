民主剛果伊波拉確診破萬例 防疫人員被民眾攻擊1死1傷

剛果民主共和國伊波拉疫情嚴重，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員聚集在一起接種疫苗。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 民主剛果伊波拉疫情累計確診破1萬例，致死率近48.6%，同時東部楚波省一名參與防疫宣導的護理師遭民眾攻擊身亡，凸顯防疫信任危機。

剛果民主共和國政府今天公布的資料顯示，境內伊波拉確診病例已突破1萬例。另有兩名在東部宣導伊波拉疫情 防治的社區衛生工作人員近日遭民眾指控散播病毒，隨後受到攻擊，造成1死1傷。

路透報導，民主剛果公共衛生研究所最新通報數據顯示，自5月宣布疫情爆發以來，累計確診病例已達1萬60例；本月23日公布的資料指出，致死率約48.6%。

一名地方官員及相關備忘錄表示，攻擊事件的遇害者是一名護理師，曾任職於楚波省（Tshopo）巴夫瓦森德鎮（Bafwasende）的綜合醫院，最近被指派協助提升社區對伊波拉（Ebola）病毒的防治知識。

這起攻擊發生於本月23日下午，當時這名護理師與一名教師同事停下來查看一塊土地，一群在隔壁蓋房子的民眾開始指控他們透過汙染水源散播病毒。

手持開山刀和棍棒的年輕人隨後加入這群憤怒民眾，並對兩人發動攻擊。備忘錄表示，護理師當場死亡，教師則倖存。

民主剛果有8個省正在對抗迅速蔓延的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus），楚波省是其中之一。

針對醫療人員的攻擊，目標還包括參與伊波拉防疫工作的醫院、車輛及工作人員，凸顯在民眾間建立信任的困難。