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民主剛果伊波拉確診破萬例 防疫人員被民眾攻擊1死1傷

中央社金夏沙27日綜合外電報導
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剛果民主共和國伊波拉疫情嚴重，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員聚集在一起...
剛果民主共和國伊波拉疫情嚴重，身處抗疫一線的醫務人員和人道主義救援人員聚集在一起接種疫苗。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

民主剛果伊波拉疫情累計確診破1萬例，致死率近48.6%，同時東部楚波省一名參與防疫宣導的護理師遭民眾攻擊身亡，凸顯防疫信任危機。

剛果民主共和國政府今天公布的資料顯示，境內伊波拉確診病例已突破1萬例。另有兩名在東部宣導伊波拉疫情防治的社區衛生工作人員近日遭民眾指控散播病毒，隨後受到攻擊，造成1死1傷。

路透報導，民主剛果公共衛生研究所最新通報數據顯示，自5月宣布疫情爆發以來，累計確診病例已達1萬60例；本月23日公布的資料指出，致死率約48.6%。

一名地方官員及相關備忘錄表示，攻擊事件的遇害者是一名護理師，曾任職於楚波省（Tshopo）巴夫瓦森德鎮（Bafwasende）的綜合醫院，最近被指派協助提升社區對伊波拉（Ebola）病毒的防治知識。

這起攻擊發生於本月23日下午，當時這名護理師與一名教師同事停下來查看一塊土地，一群在隔壁蓋房子的民眾開始指控他們透過汙染水源散播病毒。

手持開山刀和棍棒的年輕人隨後加入這群憤怒民眾，並對兩人發動攻擊。備忘錄表示，護理師當場死亡，教師則倖存。

民主剛果有8個省正在對抗迅速蔓延的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus），楚波省是其中之一。

針對醫療人員的攻擊，目標還包括參與伊波拉防疫工作的醫院、車輛及工作人員，凸顯在民眾間建立信任的困難。

精華 FAQ

  • 根據官方最新通報，自5月宣布疫情爆發以來，民主剛果伊波拉累計確診已達1萬60例，致死率約48.6%，顯示疫情仍相當嚴峻。

  • 遇害者是一名曾任職於楚波省巴夫瓦森德鎮綜合醫院的護理師，近來被派去協助社區防疫宣導；同行的教師同事則在攻擊中倖存。

  • 當地部分民眾誤以為兩人透過汙染水源散播伊波拉病毒，情緒升高後又有持刀棍的年輕人加入，最終導致護理師死亡、教師受傷。

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