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韓國首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火

中央社首爾27日專電
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韓國九龍村27日發生火災，消防員在火災現場。路透
韓國九龍村27日發生火災，消防員在火災現場。路透

AI摘要

文章摘要整理：

首爾江南九龍村發生火災後濃煙四起，消防與警方緊急管制現場，李在明並下令動員所有可用資源，全力救援居民並確保消防人員安全。

位於首爾江南地區、被稱為「最後棚戶區（貧民窟）」的九龍村今天發生火災，現場產生大量濃煙，聯外道路也遭到封鎖，不過目前未傳出人員傷亡，總統李在明也指示動員所有可用資源投入滅火。

根據韓聯社報導，九龍村在今天下午3時50分左右發生火災，消防當局接獲「疑似垃圾場發生火災」的通報後出動，已投入51輛消防車輛及168名人員進行滅火。消防當局計劃在撲滅火勢後，立即調查起火原因及傷者人數等情況。

江南區公所的災害警示簡訊顯示「九龍村火災正產生大量濃煙」，並呼籲「居民關閉窗戶，附近車輛請改道行駛」。警方為配合滅火工作，已開始管制九龍村入口道路。

青瓦台首席發言人姜由楨表示，總統李在明今天下午接獲首爾江南區九龍村發生火災的報告後，指示動員所有可用資源投入滅火工作，全力救援當地居民並確保居民安全，也要求務必注意投入火災現場進行滅火工作的消防人員安全。

行政安全部長官尹昊重也指示動員所有可用人力及設備，全力投入人命救援及滅火工作。尹昊重表示，「為避免發生人員傷亡，應迅速疏散附近居民，並盡最大努力防止消防人員在滅火過程中發生安全事故。」他也指示，警方應全力做好火災現場周邊的管制工作。

韓國九龍村27日發生火災，現場冒出濃煙。路透
韓國九龍村27日發生火災，現場冒出濃煙。路透

精華 FAQ

  • 火災發生在今天下午3時50分左右，地點位於首爾江南地區的九龍村。當地被稱為「最後棚戶區」之一，起火後迅速冒出大量濃煙。

  • 消防當局已投入51輛消防車輛與168名人員進行滅火，並在接獲疑似垃圾場起火通報後趕赴現場。後續將於火勢撲滅後再調查起火原因與傷者情況。

  • 李在明要求動員所有可用資源投入滅火與救援，並特別注意消防人員安全；行政安全部長官也指示全力救援、迅速疏散居民，警方則加強周邊交通管制。

李在明

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