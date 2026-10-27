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河口湖命案 日媒訪店員：嫌犯購刀時神色異常

中央社東京27日專電
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日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透
日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透

AI摘要

文章摘要整理：

日本河口湖飯店命案中，楊姓女子案前獨自購刀且神色異常，井姓女子隔日身亡，日台兩地警方正追查兩人關聯與犯案動機。

台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，被逮捕的27歲台灣籍楊姓女子案發前一天曾獨自購買菜刀。接待她的店員接受日本媒體採訪時表示，楊女當時神情明顯異常、顯得陰沉，似乎心事重重。

山梨放送報導，38歲台灣籍井姓女子19日被發現倒臥在富士河口湖町一間飯店客房內，身上流血，已經死亡。警方以涉嫌違反「銃刀法」為由，逮捕當時也在房內、持有菜刀的楊女，並調查她與命案的關聯。

報導指出，相關人士透露，楊女參加觀光旅行團期間，於18日中午獨自前往山梨縣外一間廚房用品店，購買小型菜刀。

接待楊女的店員表示，楊女拿著商品結帳時，店員以英文詢問「需要免稅嗎」、「需要袋子嗎」，但楊女完全沒有回答。

店員回憶，楊女看起來蠻年輕的，卻不像開心購物的遊客，「她的樣子明顯不太對勁，整個人顯得陰沉，似乎正為某件事情煩惱」。

楊女購刀隔天，也就是19日上午，井女被發現陳屍飯店客房。日本警方目前正進一步調查楊女購刀原因，以及她與命案的關聯。

另一方面，台灣檢警也展開調查。井女的丈夫李姓男子涉嫌虛偽結婚及為井女投保高額保險，自日本入境時遭拘提，南檢訊後聲押獲准。

精華 FAQ

  • 店員表示，楊女結帳時對英文詢問完全不回應，神情陰沉、看起來心事重重，與一般開心購物的觀光客明顯不同，因此留下深刻印象。

  • 19日，38歲台灣籍井姓女子被發現倒臥在富士河口湖町一家飯店客房內，身上流血且已死亡；警方隨後逮捕同房、持有菜刀的楊女。

  • 日本警方正追查楊女購刀原因與她和命案的關聯；台灣檢警則調查井女丈夫涉嫌虛偽結婚、替井女投保高額保險等疑點，並已聲押獲准。

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