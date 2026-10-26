以色列大選聚焦5大議題 形同對內唐亞胡領導力公投

以色列將舉行國會選舉，普遍被視為對總理內唐亞胡（中）領導能力的公民投票。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 以色列大選聚焦10月7日事件、兵役豁免、司法改革、領導力與生活成本，選舉結果也被視為對內唐亞胡執政表現的信任考驗。

以色列 將於明天舉行國會選舉，這是自2023年10月7日以色列遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發動攻擊以來的首場大選，普遍被視為對總理內唐亞胡 領導能力的公民投票。

美聯社報導，由於10月7日這場攻擊是以色列史上單日造成最多人死亡的遇襲事件，因此本屆大選熱門議題也圍繞於此，包括以色列歷任最久總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的操守和國安能力，以及極端正統派猶太人的兵役問題。

以色列國會選舉是投政黨票而非投給候選人，因此對政黨黨魁的看法成為選民主要考量。目前一般預料，無任何單一政黨可在本屆選舉拿下以色列國會120席的過半數。若選舉結果未能產生總理，內唐亞胡政府將繼續擔任看守內閣，直到幾個月後再舉行一輪選舉。

根據以色列智庫「以色列民主研究所」（Israel Democracy Institute）調查，在以色列占多數的猶太選民當中，約68%的人以對10月7日攻擊事件的看法為決定支持哪個政黨的核心因素；但在占少數的阿拉伯裔選民當中，只有32%認為這是主要考量，多數人則最關注犯罪問題。

以下是這場選舉主要關注點：

●10月7日事件的應對及後續

針對10月7日攻擊事件暴露出的以色列當局失誤，內唐亞胡曾尋求將責任推給安全官員。同時他不斷強調以色列對統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯、對黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）及對支持這些團體的伊朗取得的軍事成果。

內唐亞胡的反對者則指責他阻擋對10月7日事件進行正式調查，試圖規避責任；以及他未能更早達成協議，好讓在這場攻擊中遭綁架的人質返國。他還挨批未能讓以色列對任何敵對勢力取得決定性勝利。

●兵役豁免爭議

內唐亞胡的執政聯盟長期依賴極端正統派政黨的支持，而這些政黨要求從事宗教研習的青年可免服兵役。但這項政策令占多數的以色列世俗選民憤怒，因近來多場戰事已屢屢徵召後備軍人。

以色列正面臨兵力短缺問題。當地大多數猶太男女公民須服兵役，而每年約有1萬3000名極端正統派猶太男性達到18歲徵兵年齡，實際入伍人數卻不到1成。因此根據以色列民主研究所調查，約1/4的猶太選民將這項議題列為關鍵因素。

內唐亞胡在這場選舉的首要對手、中間派且曾任以色列參謀總長的艾森科特（Gadi Eisenkot），在加薩走廊戰鬥中失去兒子和2名姪子，他已承諾要終止上述這類事實上的兵役豁免。

●司法改革

內唐亞胡推動的司法改革仍令以色列民眾意見分歧。他的司法制度調整及削弱最高法院權力的計畫，在2023年引發大規模抗議，因此當年10月7日發生哈瑪斯攻擊時，以色列社會處於嚴重對立狀態。

根據內唐亞胡的說法，他的改革是為了限制未經民選的法官權力。但批評他的人認為，這是面臨數項貪腐控訴的內唐亞胡藉機擴權。

不過，在10月7日攻擊事件之後，以色列民眾的關注焦點已從這項議題轉向加薩走廊人質。目前來看，左派選民比中間派和右派選民對這項議題的關心程度較高，但其中也僅22.5%的人說會影響投票決定。

●領導力

內唐亞胡的支持者認為，他是位經驗豐富的政治家，曾與多位美國總統及其他國家領袖直接交手，並抵擋住外界要求結束加薩戰爭的壓力，且未做出可能危及以色列安全的其他讓步。

艾森科特的支持者則看中他長期的軍旅生涯，以及在目前仍未結束的戰爭中已失去家人。他是摩洛哥猶太移民後代，若當上總理，將是以色列首位非歐洲裔領袖。

●經濟與生活成本

近幾年世界各國選舉受到民眾對生活經濟負擔的疑慮明顯影響，以色列也不例外。根據以色列瑞克曼大學（Reichman University）艾倫經濟政策研究院（Aaron Institute for Economic Policy）學者梅納海姆-卡米（Sarit Menahem-Carmi）研究，以色列目前生活成本甚至已高於奧地利、丹麥和瑞典等不少歐洲富國。

以色列民主研究所的調查顯示，在以色列猶太選民當中，認為經濟和生活成本是這屆選舉最重要或次重要議題的比例達38%，在阿拉伯裔選民中更高達46%。

內唐亞胡宣稱，他的政策帶動經濟成長，並促使以色列成為世界級科技重鎮。但他的反對者則說，在這段發展過程中，許多以色列人沒被照顧到。