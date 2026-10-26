巴西多個支持波索納洛的政黨承認魯拉勝選

巴西里約熱內盧一家店家展示著《環球報》（O Globo），26日頭條報導魯拉在總統大選第二輪決選中獲勝的消息。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 巴西多個右翼與中右翼政黨承認魯拉在總統選舉中勝出，並呼籲尊重結果、與國會對話；波索納洛之子弗拉維奧則拒絕認輸並提出質疑。

巴西 媒體26日報導，先前在巴西總統選舉中支持自由黨候選人、前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧·波索納洛（Flávio Bolsonaro）的多個右翼和中右翼政黨25日已宣佈承認勞工黨候選人、現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝選，並表示不支持自由黨廢除選舉結果、重新選舉。

巴西共和黨 全國主席佩雷拉（Marcos Pereira）表示，期待魯拉新任期尊重差異，與國會開展對話。

巴西民主運動黨主席、眾議員羅西（Baleia Rossi）宣佈承認選舉結果，稱魯拉依照憲法民主當選，選舉結果體現了民眾意志。

巴西進步黨參議員、前眾議長里拉（Arthur Lira）表示，巴西「作出了自己的民主選擇」，主張透過對話負責任地開展工作。

巴西高等選舉法院25日晚間數據顯示，在當天舉行的總統選舉第二輪投票所有有效選票中，魯拉得票率為51.79%，弗拉維奧·波索納洛為48.21%。魯拉將於2027年1月5日就職，開啟第四個總統任期。

弗拉維奧·波索納洛25日晚間在巴西首都巴西利亞發表演講，拒絕承認敗選。他稱，巴西聯邦最高法院當天裁定將投票結束時間推遲兩小時是「不可接受」的行為，「踐踏了不同地區選民之間的平等權利」。