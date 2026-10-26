日本擬推外國代理人登記制度 防境外勢力介選
日本政府研議導入外國代理人登記制度，藉以提升反間諜與防境外介選能力，並將在兼顧國民權利與自由前提下推進立法。
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日本政府研議導入外國代理人登記制度，藉以提升反間諜與防境外介選能力，並將在兼顧國民權利與自由前提下推進立法。
日本政府今天在首相官邸召開專家會議，研議提升情報活動功能，並提出反間諜措施方向，包括導入「外國代理人登記制度」，要求替外國政府從事遊說活動者登記，並對惡意干預行為設置罰則。
共同社報導，日本政府列舉了外國勢力不當干預的3種主要類型，均是在隱瞞與外國政府關係的情況下進行：第一，接觸政治人物與公務員，介入政策制定與執行；第二，發布資訊，影響輿論走向與選舉；第三，透過提供財產或經濟利益，促使政策更改。
惡意影響行為已在世界各國獲得證實，日本政府指出，採取應對措施已是當務之急。為防止不當干預，日本政府強調，有必要引進新制度，要求為外國政府從事活動的顧問、智庫及廣告代理商等「外國代理人」履行登記義務，藉此提高其活動的透明度。
日本政府提出相關制度討論的5大重點：第一，影響力操作的現況認知；第二，導入制度的必要性；第三，監管對象；第四，代理人應履行的義務；第五，如何顧及國民權利與自由。
日本政府尚未明確界定「惡意」的判斷標準，將透過會議討論，推進制度設計。
另一方面，外界擔憂，過度監管可能限制憲法保障的國民自由與權利，如何確保民主治理成為一大課題。日本政府將根據會議討論結果，最快於明年例行國會提出相關法案。
主要是因應境外勢力可能透過隱瞞關係的方式介入日本政治、輿論與選舉。政府希望提高相關活動透明度，並強化反間諜與防範不當干預的能力。 日本政府列出3類：一是接觸政治人物與公務員，介入政策制定與執行；二是發布資訊影響輿論與選舉；三是透過財產或經濟利益促使政策改變。 政府將聚焦影響力操作現況、制度必要性、監管對象、代理人義務，以及如何保障國民權利與自由；若討論順利，最快將於明年例行國會提出法案。
精華 FAQ
主要是因應境外勢力可能透過隱瞞關係的方式介入日本政治、輿論與選舉。政府希望提高相關活動透明度，並強化反間諜與防範不當干預的能力。
日本政府列出3類：一是接觸政治人物與公務員，介入政策制定與執行；二是發布資訊影響輿論與選舉；三是透過財產或經濟利益促使政策改變。
政府將聚焦影響力操作現況、制度必要性、監管對象、代理人義務，以及如何保障國民權利與自由；若討論順利，最快將於明年例行國會提出法案。
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