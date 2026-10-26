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以色列大選 艾森科特籲團結、內唐亞胡獲川普支持

中央社特拉維夫26日綜合外電報導
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以色列大選候選人、前國防軍總參謀長艾森科特25日舉行投票前最後一場大型造勢活動，...
以色列大選候選人、前國防軍總參謀長艾森科特25日舉行投票前最後一場大型造勢活動，誓言要團結國家。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

以色列大選前夕，艾森科特訴求團結與調查失職，內唐亞胡則獲川普公開支持，兩人支持率在民調禁令前不相上下。

以色列大選候選人、前國防軍總參謀長艾森科特昨天舉行投票前最後一場大型造勢活動，誓言要團結國家。與此同時，現任總理內唐亞胡則獲得美國總統川普最新的支持，並將艾森科特描繪成對伊朗軟弱。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在競選期間大肆強調其安全方面的政績。不過，艾森科特（Gadi Eisenkot）則批評他不適合領導國家，並承諾若上台將成立一個國家調查委員會，調查內唐亞胡執政期間導致哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日發動攻擊事件的相關失職行為。

以色列國會大選將於27日投票，選前3天禁止公布新民調，在民調禁令生效前，內唐亞胡和艾森科特的支持率不相上下。

川普（Donald Trump）昨天呼籲以色列人投給內唐亞胡，並以美國與以色列對抗伊朗的戰爭作為「攜手贏得勝利」的例證。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「當你們前往投票時，請記得比比（Bibi，內唐亞胡暱稱）是一位優秀的戰士總理。」

艾森科特在一場造勢活動中，承諾修復內唐亞胡執政時期對社會內部造成的分裂，並表明將「致力於安全與經濟」。

他昨天對數百名聽眾表示：「我們的目標不是讓一方打敗另一方。這不是我們的行事方式。我們將努力再次凝聚所有以色列人--不論是投票給我們的人，還是不投票支持我們的人。」

內唐亞胡已在政壇打滾30年。相較之下，艾森科特從政資歷較淺，但他承諾團結以色列人民，已引起部分選民共鳴。對許多人來說，艾森科特直言不諱的風格也是吸引選民的原因之一。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 艾森科特強調要團結國家、修補社會分裂，並表示若上台將致力於安全與經濟，同時避免讓不同陣營彼此對立。

  • 川普在 Truth Social 呼籲以色列人投票給內唐亞胡，稱他是優秀的戰士總理，並以美以對抗伊朗的戰爭作為攜手勝利的例證。

  • 在選前3天民調禁令生效前，內唐亞胡與艾森科特支持率不相上下；前者強調安全政績，後者則批評其不適任並主張成立調查委員會。

以色列 內唐亞胡 川普

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