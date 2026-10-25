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法極右派領袖鎖定總統大位 抗議浪潮下發表首場造勢演說

中央社奧爾良25日綜合外電報導
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法國極右派國民聯盟國會議員、2027年總統參選人雷朋25日在奧爾良舉行的黨代表大...
法國極右派國民聯盟國會議員、2027年總統參選人雷朋25日在奧爾良舉行的黨代表大會後，於競選啟動造勢大會上發表演說。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國抗議潮持續升高之際，極右派領袖瑪琳‧雷朋在奧爾良舉行首場造勢，藉民怨與治安焦慮爭取支持，民調目前居於領先。

法國6個月後將舉行總統大選，極右派總統參選人瑪琳‧雷朋（Marine Le Pen）今天發表首場造勢演說。而就在昨天，席捲法國各地的抗議活動再度演變成暴力衝突。

法新社報導，瑪琳‧雷朋目前在民調中居於領先位置，國內最近幾周的動盪局勢似乎對她有利。

繼17日之後，法國昨天又出現大規模集會和暴力衝突，超過40萬人走上主要城市街頭，抗議生活成本上漲。成群蒙面年輕人脫隊挑釁警方，警方則以催淚瓦斯和高壓水柱回應，並逮捕超過1000人。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）昨晚表示，身穿黑衣的「極左」極端分子跟在示威者後面，讓警方承受「極高程度的暴力」。

17日法國各地的類似遊行也是在抗議因中東戰事推升的高通膨，且同樣演變成街頭暴力，除了有公共建築被破壞，還有數以百計的商店慘遭洗劫。

這類大型集會是受到法國各地學生持續4周的抗議推波助瀾。學生們不滿教室環境與大學入學制度，有時候抗議活動也演變成衝突。

工會與黃背心運動（Yellow Vest）的示威者矢言未來幾周將繼續上街遊行。這顯示隨著選舉逼近，法國將進入一段躁動不安的時期。

瑪琳‧雷朋曾指控，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派政府對暴力抗議者處置軟弱，失去威信。馬克宏依法不得再次參選。

瑪琳‧雷朋今天在奧爾良市（Orleans），向1萬名她所屬的反移民民族主義政黨「國民聯盟」（Rassemblement National, RN）成員發表演說。

昨天奧爾良市出現數以千計反瑪琳‧雷朋及國民聯盟的抗議者高喊反法西斯口號。警方稱共計1萬3000人與會，主辦單位估計的人數則是警方的兩倍。

警方今天對駛入奧爾良的車輛進行交通管制。

瑪琳‧雷朋已承諾，若於明年4月及5月舉行的兩輪總統選舉中勝出，將降低生活成本，方法包括設定家戶能源帳單上限、減稅、削減對歐盟的貢獻等。

她同時也批評北大西洋公約組織（NATO），以及法國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的政策。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她在奧爾良市向約1萬名國民聯盟支持者發表首場造勢演說，正式為6個月後的法國總統大選拉開選戰，也展現她在民調領先下的競選氣勢。

  • 因生活成本上漲與高通膨引發的大規模示威再度失控，超過40萬人上街，警方以催淚瓦斯和高壓水柱驅散，並逮捕超過1000人。

  • 她承諾降低生活成本，包括設定家戶能源帳單上限、推動減稅，以及削減對歐盟的貢獻，並同時批評北約與法國支持烏克蘭的政策。

馬克宏

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