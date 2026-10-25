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流亡近1年 委內瑞拉反對派領袖馬查多返國

中央社卡拉卡斯25日綜合外電報導
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委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中白衣者)返國，受到熱烈歡迎。(路透...
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中白衣者)返國，受到熱烈歡迎。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多表示，自己在流亡近1年後已返國，並在社群平台公開宣示與支持者同在。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多今天表示，她在流亡將近一年後已經返回祖國。

法新社報導，馬查多（Maria Corina Machado）在社群平台X以西班牙文發文表示：「我在這裡，與你們同在。」

其盟友、總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）也轉發該則貼文並說：「委內瑞拉！我很激動地告訴大家，我們的領導人，我親愛的瑪麗亞．柯雷納，已經踏上委內瑞拉的土地。」

美聯社報導，流亡超過10個月的馬查多在外界對於委內瑞拉民主前景和美國在其中所扮演的角色疑慮加深之際返國。

自從前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）垮臺以來，委內瑞拉由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）執政。美國總統川普政府認可這位馬杜洛長期盟友繼任其職。

羅德里格斯擔任代理總統的時間已經超出最初授權，但是目前沒有預定舉行任何選舉。

馬查多去年1月在一場抗議活動後遭到短暫拘留，接著在國內藏身11個月，之後秘密離境。雖然未能及時出席諾貝爾和平獎頒獎，她去年12月於典禮後數個小時在挪威奧斯陸公開現身。

馬查多及其盟友持續要求確定總統大選日期，但是美國官員則強調優先實現經濟穩定。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她在流亡將近1年後於社群平台X發文，表示自己已經回到祖國，並以西班牙文寫下「我在這裡，與你們同在」，向支持者傳達返國消息。

  • 龔薩雷茲轉發馬查多的貼文，並激動表示委內瑞拉的領導人、他親愛的瑪麗亞．柯雷納，已經踏上委內瑞拉土地，確認她返國的消息。

  • 報導指出，代理總統羅德里格斯執政已超出最初授權，卻仍未安排選舉；同時，外界也對委內瑞拉民主前景及美國在其中的角色感到疑慮。

委內瑞拉 馬查多

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