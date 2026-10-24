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日本新版《皇室典範》施行 內容惹議

新華社東京10月24日電
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圖為愛子公主出席活動的檔案照。(美聯社)
圖為愛子公主出席活動的檔案照。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

日本新版《皇室典範》24日施行，雖允許女性皇族婚後保留身分，卻仍維持男性繼承與舊宮家收養制度，引發外界質疑歧視女性並帶有保守右翼色彩。

高市早苗（Sanae Takaichi）政府強推的日本新版《皇室典範》24日施行，因其維持男性繼承皇位制度以及體現的保守主義色彩而在日本引發爭議。

今年7月，《皇室典範》修正案在日本國會通過。新版《皇室典範》主要有兩項變動：一是女性皇族與平民結婚後可保留皇族身分，但其丈夫和孩子仍為平民。二是皇室可從日本二戰戰敗後被剝奪皇族身分的11個「舊宮家」後代中，收養年滿15歲、透過父系血脈傳承天皇血統的男性成員，這類皇室「養子」沒有皇位繼承資格，但其男性後代可繼承天皇皇位。

修改前的《皇室典範》於1947年日本被美國佔領期間開始施行。當時，11個被賜予宮號的皇室家族即「宮家」的51名成員被剝奪皇籍，這些家族被稱為「舊宮家」。

目前日本皇室具有皇位繼承資格的有3人，第一順位繼承人是德仁天皇（Emperor Naruhito）的弟弟文仁親王（Crown Prince Akishino），第二順位是文仁親王的兒子悠仁親王（Prince Hisahito），第三順位是90歲的正仁親王（Prince Hitachi）。

日本共同通訊社（Kyodo News）24日援引東京大學（University of Tokyo）名譽教授本鄉惠子（Keiko Hongo）的話報導說，《皇室典範》修正案尚未得到充分討論，便由日本政府和執政陣營決定了。新版《皇室典範》體現出的「認為女性不行」的想法，讓人感到相當不合理，與國民意識不符。

日本山口大學（Yamaguchi University）名譽教授纐纈厚（Atsushi Koketsu）認為，新版《皇室典範》體現了日本右翼保守勢力妄圖回歸「日本帝國」的思維，即封堵德仁的女兒愛子（Princess Aiko）成為天皇的可能性，因為他們覺得女性穿軍裝、掌握統帥權並不合適。正因為他們陷入了軍國主義式的思維，才會如此執著於直系男性繼承。

精華 FAQ

  • 新版制度主要有2項：女性皇族婚後可保留皇族身分，但配偶與子女仍是平民；皇室也可從舊宮家男性後代中收養符合條件者，以延續男系血統。

  • 爭議焦點在於它仍堅持男性繼承，並被批評以制度設計排除女性天皇可能，讓外界認為修法帶有明顯保守立場，且未充分反映社會對性別平等的期待。

  • 目前繼承資格共有3人，依序為文仁親王、悠仁親王與正仁親王。學者批評修法未充分討論，且封堵愛子成為天皇的可能，反映右翼保守與軍國主義思維。

日本 高市早苗

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