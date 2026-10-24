「27日4時起」俄烏將為奧列什基人道主義行動同步停火
俄烏依既有約定，將自10月27日4時起在赫松州奧列什基同步停火，配合人道主義行動優先救助當地留守平民。
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俄烏依既有約定，將自10月27日4時起在赫松州奧列什基同步停火，配合人道主義行動優先救助當地留守平民。
據塔斯社（TASS）24日報導，俄羅斯人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）當天說，俄羅斯和烏克蘭正按照已達成的約定，推進在赫松（Kherson）地區奧列什基（Oleshky）開展人道主義行動的計劃，雙方將為此在當地同步停火。
報導說，蘭特拉托娃當天與烏方停火談判首席代表、烏克蘭最高拉達（議會）人權專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）舉行線上會談，討論在奧列什基開展人道主義行動的細節。
蘭特拉托娃在社群媒體上援引盧比涅茨的話稱，烏軍將從基輔時間10月27日4時起停火，與俄軍停火時間一致。
俄新社（RIA Novosti）24日報導，俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）23日宣布，俄軍將在赫松方向停火，並從莫斯科時間10月27日4時起進入「靜默」狀態，以配合將在奧列什基開展的人道主義行動。
蘭特拉托娃說，這次行動將優先向當地平民提供人道主義援助。
美國白宮23日發表聲明說，美方促成俄烏達成在奧列什基停火。白宮方面稱，自俄烏衝突爆發以來，該市一直處於前線地帶，大部分居民已離開，但仍有1700至2000人留守，多為無法離開的老年人，另有約50名兒童。
雙方是為了在赫松地區奧列什基推動人道主義行動，讓援助能安全進入當地，優先照顧留守居民，特別是無法撤離的老人與兒童。 報導稱，烏軍將從基輔時間10月27日4時起停火，與俄軍停火時間一致；俄方則以莫斯科時間10月27日4時進入「靜默」狀態。 行動將優先向當地平民提供人道援助。白宮表示，美方促成這項停火，因奧列什基仍有約1700至2000名居民留守，且包含約50名兒童。
精華 FAQ
雙方是為了在赫松地區奧列什基推動人道主義行動，讓援助能安全進入當地，優先照顧留守居民，特別是無法撤離的老人與兒童。
報導稱，烏軍將從基輔時間10月27日4時起停火，與俄軍停火時間一致；俄方則以莫斯科時間10月27日4時進入「靜默」狀態。
行動將優先向當地平民提供人道援助。白宮表示，美方促成這項停火，因奧列什基仍有約1700至2000名居民留守，且包含約50名兒童。
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