我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

進口海鮮常灌水 川普政府推國產標章鼓勵買國貨

4款安全性高二手車 全都3萬元有找

「27日4時起」俄烏將為奧列什基人道主義行動同步停火

新華社莫斯科10月24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為烏克蘭奧列什基一名男童在巴士裡看向車窗外。(路透)
圖為烏克蘭奧列什基一名男童在巴士裡看向車窗外。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄烏依既有約定，將自10月27日4時起在赫松州奧列什基同步停火，配合人道主義行動優先救助當地留守平民。

據塔斯社（TASS）24日報導，俄羅斯人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）當天說，俄羅斯和烏克蘭正按照已達成的約定，推進在赫松（Kherson）地區奧列什基（Oleshky）開展人道主義行動的計劃，雙方將為此在當地同步停火。

報導說，蘭特拉托娃當天與烏方停火談判首席代表、烏克蘭最高拉達（議會）人權專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）舉行線上會談，討論在奧列什基開展人道主義行動的細節。

蘭特拉托娃在社群媒體上援引盧比涅茨的話稱，烏軍將從基輔時間10月27日4時起停火，與俄軍停火時間一致。

俄新社（RIA Novosti）24日報導，俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）23日宣布，俄軍將在赫松方向停火，並從莫斯科時間10月27日4時起進入「靜默」狀態，以配合將在奧列什基開展的人道主義行動。

蘭特拉托娃說，這次行動將優先向當地平民提供人道主義援助。

美國白宮23日發表聲明說，美方促成俄烏達成在奧列什基停火。白宮方面稱，自俄烏衝突爆發以來，該市一直處於前線地帶，大部分居民已離開，但仍有1700至2000人留守，多為無法離開的老年人，另有約50名兒童。

精華 FAQ

  • 雙方是為了在赫松地區奧列什基推動人道主義行動，讓援助能安全進入當地，優先照顧留守居民，特別是無法撤離的老人與兒童。

  • 報導稱，烏軍將從基輔時間10月27日4時起停火，與俄軍停火時間一致；俄方則以莫斯科時間10月27日4時進入「靜默」狀態。

  • 行動將優先向當地平民提供人道援助。白宮表示，美方促成這項停火，因奧列什基仍有約1700至2000名居民留守，且包含約50名兒童。

俄羅斯 烏克蘭

上一則

霧霾問題爆外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

下一則

法國各地41萬人上街抗議生活費高漲 近千人被捕

延伸閱讀

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火
梅蘭妮亞促成烏小鎮停火運送物資 川普：她想拯救孩童

梅蘭妮亞促成烏小鎮停火運送物資 川普：她想拯救孩童
第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 川普：她想拯救孩童

第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 川普：她想拯救孩童
白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看
繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了
美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離
喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」