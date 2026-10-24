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霧霾問題爆外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

中央社雅加達24日綜合外電報導
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婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘島（Sumatra）野火造成鄰近國家城市被霧霾籠...
婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘島（Sumatra）野火造成鄰近國家城市被霧霾籠罩，引爆印尼與區域各國的外交齟齬。(路透檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

印尼因國內用氣需求增加，宣布削減對新加坡的天然氣供應；同時，野火造成的霧霾持續惡化，讓印尼與鄰國間的外交摩擦升溫。

印尼官員表示，為優先滿足國內需求，今天起削減對新加坡天然氣出口。這兩個國家因源自廣大群島上的野火引發區域空氣污染問題而僵持不下。

法新社報導，印尼能源監管機構上游油氣特別工作單位（SKK Migas）主席佐科（Djoko Siswanto）告訴法新社，印尼將對新加坡的天然氣供應量每天削減3100萬標準立方英尺。

他指出，此舉是「為維持國內電廠天然氣供應穩定」，並說「我們將會每天持續追蹤後續發展」。

目前僅新加坡受到影響。

根據美國能源情報署（U.S. Energy Information Administration）數據，印尼是新加坡主要天然氣來源之一，2024年供應達1453億立方英尺。

這次削減約占總量8%。新加坡政府尚未就此置評。

婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘島（Sumatra）野火造成鄰近國家城市被霧霾籠罩，引爆印尼與區域各國的外交齟齬。

印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）22日警告，雅加達將對「不尊重印尼」的國家採取行動，表示正考慮削減天然氣出口以優先滿足內需。

總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）21日則斥責部分「喜歡侮辱」印尼的國家，不過沒有具體點名哪些國家。

這個東南亞大國已經致力控制森林大火好幾個月。根據森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）統計，今年前9個月有逾190萬公頃土地遭到大火吞噬。

不只印尼，霧霾已經讓包括馬來西亞、新加坡及東帝汶空氣污染指數飆升至危害等級，東南亞國家協會（ASEAN）為此召開危機會議。

新加坡矢言將對造成野火的企業採取法律行動。

精華 FAQ

  • 印尼官員表示，調整出口是為了優先維持國內電廠的天然氣供應穩定，因此先削減對新加坡的供氣量，並將持續追蹤後續情況。

  • 印尼每天對新加坡的天然氣供應將減少3100萬標準立方英尺，約占新加坡自印尼進口總量的8%。目前已知只有新加坡受到影響。

  • 婆羅洲與蘇門答臘野火引發嚴重霧霾，波及馬來西亞、新加坡與東帝汶等地，造成空污升高並引發外交爭執，ASEAN也因此召開危機會議。

印尼 新加坡 天然氣

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