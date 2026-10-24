澤倫斯基：不會為結束衝突放棄更多領土

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 澤倫斯基表示烏克蘭可接受停火，但絕不會為結束戰爭再放棄更多領土，同時批評美國援助減少，並透露俄美正推動新的和平協商。

據烏克蘭 國家通訊社（Ukrinform）24日報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）23日接受美國廣播公司（ABC）採訪時稱，烏克蘭準備儘快結束同俄羅斯 的軍事衝突，但不會為了結束衝突而放棄更多領土。

澤倫斯基表示，烏方願為停火達成協議，但拒絕接受關於放棄25%領土的提議。他說，俄軍目前實際控制了烏方約19.3%的領土。放棄25%領土意味著烏克蘭要放棄頓巴斯（Donbas）未被佔領的區域，烏方對此絕不接受。

澤倫斯基對美國近期減少援助表示遺憾。他說，過去三個月，烏克蘭僅從美國接收了24枚「愛國者」（Patriot）防空系統攔截彈，實際需求遠不止於此，僅22日晚間基輔就遭到30枚彈道飛彈襲擊。澤倫斯基指出，烏克蘭平均每月需要350枚「愛國者」飛彈。

另據美媒報導，美國近期加大對澤倫斯基施壓，要求他作出讓步以確保同俄羅斯達成和平協議。美國總統川普（Donald Trump）一再指責烏克蘭導致美國斡旋的和平談判缺乏進展。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）22日表示，俄美就重啟三方會談達成一致。三方會談的目標是討論在和平協議最終達成後如何確保俄羅斯和烏克蘭的安全，而不是僅僅為了短暫的停火。

此前，在美國福斯新聞頻道（Fox News）21日的直播節目中，主持人問澤倫斯基是否接受「凍結現狀」、烏方「保留75%或更多領土」的和平協議。澤倫斯基回應說：「會的，我們現在必須凍結，我認為這是結束這場戰爭的現實途徑。」