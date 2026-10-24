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伊朗：美軍任何情況都禁入波斯灣…讓川普帶著夢想入墳墓

中央社德黑蘭24日綜合外電報導
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荷莫茲海峽。（美聯社）
荷莫茲海峽。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

在美以可能再度攻擊伊朗的緊張升高下，伊朗強硬宣示拒絕美軍艦艇進入波斯灣，並揚言對川普的軍事幻想不予實現，同時預告可能報復海底電纜。

伊朗今天表示，美軍艦艇無論在任何情況下都不准進入波斯灣，並稱美國總統川普（Donald Trump）會「帶著這個夢想進入墳墓」。

法新社報導，美國和以色列對伊朗發動新一輪攻勢的威脅日增，美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克（Tom Barrack）警告說，華府「絕對有可能」最快在這個週末就對伊朗發動打擊。

伊朗國家電視台報導， 伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）表示：「我們無論在任何情況、任何時間下，都不允許美軍艦艇進入波斯灣。這位美國總統幻想著其武裝部隊進入波斯灣，他將帶著這個夢想進入墳墓。」

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運活動以示報復，這是通往波斯灣（Persian Gulf）的門戶，也是全球能源咽喉要道。美國對此採取因應措施，對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

另據路透社報導，川普昨天表示若伊朗不與美國達成協議，美方可能會對伊朗發動新一輪軍事行動。

2名高階伊朗安全官員透露，德黑蘭已經擬定詳細計畫，若美國和以色列再次攻擊伊朗，將以波斯灣地區的海底通訊電纜為攻擊目標。

精華 FAQ

  • 伊朗武裝部隊參謀總長表示，無論任何情況、任何時間，都不允許美軍艦艇進入波斯灣，態度相當強硬，明確否定美軍進入該海域的可能性。

  • 伊朗是在回應川普可能派軍進入波斯灣的想像，藉由強烈措辭表達不會讓美方得逞，也凸顯德黑蘭對美國軍事威脅的反制姿態。

  • 消息指出，德黑蘭已擬定詳細報復計畫，若再遭美國和以色列攻擊，可能鎖定波斯灣地區的海底通訊電纜作為攻擊目標，升高區域風險。

伊朗 川普 敘利亞

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