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法國又爆全國性抗議 警逮捕135人查扣多項物品

中央社巴黎24日綜合外電報導
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里昂抗議者一度試圖封鎖市中心附近一條道路，遭催淚瓦斯驅散。（路透）
里昂抗議者一度試圖封鎖市中心附近一條道路，遭催淚瓦斯驅散。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國再度爆發全國性抗議，警方部署7萬人維安並逮捕135人、查扣多項物品，以防一週前的暴動重演，巴黎多家店舖及博物館也提前應變。

法國今天發生新一波抗議生活成本高漲的全國性示威活動。警方在主要城市加強維安，並發射催淚瓦斯驅散群眾，以防範一週前的暴動重演。警方已逮捕135人，查扣多項物品。

法新社報導，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，警方今天為防範街頭暴力再度發生，在全國示威活動期間逮捕135人，並查扣多項物品。

遭查扣各式物品包括金屬彈珠、鉛彈、煙火、彈弓、鋼珠、自製武器、一把武士刀及生存遊戲槍枝。

努涅斯表示，截至目前為止，「未發生重大事故」。

法新社記者目擊，東南部城市里昂（Lyon）約150名抗議者一度試圖封鎖市中心附近一條道路，警方隨即發射催淚瓦斯驅散群眾。當地先前已被禁止舉行示威活動。

一名要求匿名受訪的21歲學生抗議者表示：「警方行動迅速…他們在遊行隊伍尚未成形時，就趕來驅散。」

至於其他地區，當局與商家紛紛為可能再度發生的街頭暴力做好準備。

巴黎巴士底（Bastille）街區附近，一家服飾店在抗議活動前將架上商品全部撤空；附近一家餐廳則以木板封住門窗，並張貼標語強調「照常營業」。首都許多其他零售商也以木板封住店面窗戶。

羅浮宮（Louvre）與奧塞美術館（Musée d'Orsay）均宣布閉館。

巴黎警方中午表示，警員已查扣「各種違禁物品」，但形容當時情況「平靜」。

在馬賽（Marseille），鎮暴警察車輛、裝甲車及水砲車停放在市中心，其他地區的警方也嚴陣以待，防範可能發生的衝突。

法國內政部表示，今天共部署7萬維安人員，以因應「高度」暴力風險。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 這次示威主要是抗議生活成本高漲，民眾對物價與日常開支壓力不滿，因而在法國多地發起全國性行動，並引發政府高度警戒。

  • 警方在主要城市加強維安，動用催淚瓦斯驅散群眾，並在全國示威期間逮捕135人，同時查扣金屬彈珠、煙火、彈弓等多項物品。

  • 巴黎多家零售商用木板封住店面，部分餐廳也加強防護，羅浮宮與奧塞美術館宣布閉館；馬賽則部署鎮暴車、水砲車，防範衝突擴大。

內政部

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