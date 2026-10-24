烏克蘭政府：星鏈已恢復穩定連線

烏克蘭札波羅熱州特別步槍警察營一名砲兵在頓內茨克州前線附近陣地架設星鏈衛星網路系統。(路透檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭政府宣布星鏈與星盾連線恢復穩定，結束先前因服務問題與美國關係緊張的局面，該系統對烏軍前線作戰極為關鍵。

烏克蘭 政府今天表示，烏克蘭的星鏈（Starlink）網路已恢復穩定連線。此前數日，基輔當局因這套攸關烏軍作戰、由太空探索科技公司（SpaceX ）提供的衛星網路，與美國關係緊張。

法新社報導，烏克蘭仰賴民用星鏈衛星通訊系統，以及軍用版本的「星盾」（Starshield），防禦俄羅斯 飛彈與無人機攻擊。

烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）在聲明中表示：「監測系統顯示，星鏈與星盾的速度已恢復…連線穩定。」

他還說：「這項成果對我們的前線、士兵、無人機運作、後勤及通訊而言，最為重要。」

這套衛星網路一直是烏克蘭與美國爭端的焦點。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控美國未能在飛彈來襲前警告基輔，並透過限制星鏈速度妨礙烏軍的軍事反應，形同協助俄羅斯。

赫馬拉將此歸功於澤倫斯基在這項議題上的「堅定立場」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，如果基輔使用這套通訊平台遇到問題，他將與SpaceX負責人馬斯克（Elon Musk）談談。

川普先前於22日表示，馬斯克已恢復相關服務的存取權限。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，馬斯克對烏克蘭的立場已多次轉變，但他堅稱，任何服務中斷都是美國政府的責任，而非SpaceX。