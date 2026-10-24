歐洲城市今夏高溫相關死亡人數 估超過5萬

2026年夏季歐洲城市地區可能有超過5萬人因高溫相關原因死亡；圖為7月的德國柏林，遊客站在一處噴泉內留影。（新華社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，2026年夏季歐洲30國854個城市地區可能有超過5萬人因高溫死亡，其中約三分之二與氣候變化有關，南歐、西歐及英國受影響尤重。

英國倫敦衛生與熱帶醫學院23日發布消息說，一項新研究估計，2026年夏季歐洲城市地區可能有超過5萬人因高溫相關原因死亡，其中約三分之二的死亡可歸因於氣候變化。相關論文已發表於《自然-健康》雜誌。

這項研究由該校和英國帝國理工學院牽頭開展。研究人員分析了歐盟 27個成員國以及英國、挪威 和瑞士 共854個城市地區的氣溫數據，並估算高溫相關死亡人數。這些地區的人口約佔上述30個國家總人口的40%。

研究估計，2026年夏季這些地區的高溫相關死亡人數為2000年以來最高。今年6月17日至7月1日期間的死亡人數佔今夏死亡總數的近三分之一，當時相關地區的日平均氣溫比1991年至2020年的平均水平高出5攝氏度以上。

研究人員指出，他們透過氣象觀測和氣候模型，將實際氣溫與假設沒有人為造成氣候變暖情況下的氣溫進行比較，並結合氣溫與死亡風險之間的關係，估算高溫相關的死亡人數及氣候變化對此的影響。這些死亡人數是模型估算的結果，並非直接統計的實際死亡人數。但過往經驗表明，該方法得出的估算值與各國衛生部門後續公佈的統計數據大體接近。

研究顯示，今夏南歐和西歐氣溫最高，估算的高溫死亡率也較高，但往年夏季較涼爽的北歐部分地區也受到明顯影響。研究估計，納入分析的135個英國城市地區有約4500人因高溫相關原因死亡。

倫敦衛生與熱帶醫學院研究人員皮埃爾·馬斯洛指出，越來越多的證據表明，歐洲城市尚未充分適應不斷升高的氣溫，應透過增加城市綠地、減少污染以及為受影響人群提供醫療服務等措施增強應對能力。