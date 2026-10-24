我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴打非法投票…若再被查出入籍說謊 刑責更重

烏克蘭政府：星鏈已恢復穩定連線

歐洲城市今夏高溫相關死亡人數 估超過5萬

新華社倫敦10月24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年夏季歐洲城市地區可能有超過5萬人因高溫相關原因死亡；圖為7月的德國柏林...
2026年夏季歐洲城市地區可能有超過5萬人因高溫相關原因死亡；圖為7月的德國柏林，遊客站在一處噴泉內留影。（新華社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究指出，2026年夏季歐洲30國854個城市地區可能有超過5萬人因高溫死亡，其中約三分之二與氣候變化有關，南歐、西歐及英國受影響尤重。

英國倫敦衛生與熱帶醫學院23日發布消息說，一項新研究估計，2026年夏季歐洲城市地區可能有超過5萬人因高溫相關原因死亡，其中約三分之二的死亡可歸因於氣候變化。相關論文已發表於《自然-健康》雜誌。

這項研究由該校和英國帝國理工學院牽頭開展。研究人員分析了歐盟27個成員國以及英國、挪威瑞士共854個城市地區的氣溫數據，並估算高溫相關死亡人數。這些地區的人口約佔上述30個國家總人口的40%。

研究估計，2026年夏季這些地區的高溫相關死亡人數為2000年以來最高。今年6月17日至7月1日期間的死亡人數佔今夏死亡總數的近三分之一，當時相關地區的日平均氣溫比1991年至2020年的平均水平高出5攝氏度以上。

研究人員指出，他們透過氣象觀測和氣候模型，將實際氣溫與假設沒有人為造成氣候變暖情況下的氣溫進行比較，並結合氣溫與死亡風險之間的關係，估算高溫相關的死亡人數及氣候變化對此的影響。這些死亡人數是模型估算的結果，並非直接統計的實際死亡人數。但過往經驗表明，該方法得出的估算值與各國衛生部門後續公佈的統計數據大體接近。

研究顯示，今夏南歐和西歐氣溫最高，估算的高溫死亡率也較高，但往年夏季較涼爽的北歐部分地區也受到明顯影響。研究估計，納入分析的135個英國城市地區有約4500人因高溫相關原因死亡。

倫敦衛生與熱帶醫學院研究人員皮埃爾·馬斯洛指出，越來越多的證據表明，歐洲城市尚未充分適應不斷升高的氣溫，應透過增加城市綠地、減少污染以及為受影響人群提供醫療服務等措施增強應對能力。

精華 FAQ

  • 研究估計，2026年夏季歐洲城市地區高溫相關死亡人數將超過5萬，且為2000年以來最高。研究也指出，6月17日至7月1日的高溫期間，就佔了整個夏季死亡總數的近三分之一。

  • 研究團隊將實際氣溫與假設未受人為暖化影響下的氣溫比較，再結合氣溫與死亡風險的關係進行推算，因此估出的死亡數是模型結果而非直接統計。不過過往經驗顯示，這類估算通常與後續官方數據接近。

  • 研究人員認為，歐洲城市尚未充分適應持續升高的氣溫，應透過增加城市綠地、減少污染，以及為受影響族群提供更多醫療服務與支持，來提升面對極端高溫的韌性與保護能力。

歐盟 瑞士 挪威

上一則

赫爾辛基書展現人潮 芬蘭版臺灣漫遊錄書封醒目

下一則

烏克蘭政府：星鏈已恢復穩定連線

延伸閱讀

紐約天然氣外洩2% 市民每年損失3億元

紐約天然氣外洩2% 市民每年損失3億元
濕熱天孳生蚊 洛縣西尼羅病毒已致10死

濕熱天孳生蚊 洛縣西尼羅病毒已致10死
東京大阪氣溫破30度 創逾百年觀測史最晚真夏日紀錄

東京大阪氣溫破30度 創逾百年觀測史最晚真夏日紀錄
超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲

超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷
立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看
繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了