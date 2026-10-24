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赫爾辛基書展現人潮 芬蘭版臺灣漫遊錄書封醒目

中央社赫爾辛基24日專電
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2026年赫爾辛基書展吸引大批民眾入場選購書籍，一名參觀民眾在展場購入台灣作家楊...
2026年赫爾辛基書展吸引大批民眾入場選購書籍，一名參觀民眾在展場購入台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」芬蘭文版「Matkapäiväkirja Taiwanista」。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

赫爾辛基書展中，臺灣漫遊錄芬蘭版以醒目書封與專場座談吸引目光，Aula&Co也以台灣文學佳作打開當地市場。

去年曾吸引逾10萬人次湧入參觀的北歐最大文學盛會赫爾辛基書展，今年在22日至25日舉行。在眾多人潮的展場中，「臺灣漫遊錄」的大型書封醒目矗立於Aula&Co出版社展區，主辦單位更舉辦專場文學座談，讓台灣故事深深打動北歐讀者。

在書展的專場座談會上，數位書籍平台Äänel共同創辦人藍平寧（Petra Lampinen）與出版社代表瓦雅瑪（Nora Varjama）深入分析楊双子的作品「臺灣漫遊錄」。瓦雅瑪指出，芬蘭文版「Matkapäiväkirja Taiwanista」在得獎前就已問世。

摘下國際大獎後，獲得極佳書評，芬蘭讀者不僅看重其文學性，更深受書中描繪的美食、對話，以及兩位女主角間的互動所吸引。

藍平寧接著表示，這本書表面上是遊記，實則充滿令人驚喜的閱讀層次，她引書中所言食物是「文化的共同海洋」，巧妙串起兩位女性的情誼。

藍平寧接受中央社訪問時表示：「書裡有殖民的視角，也有一個地方夾在兩個強權之間的故事，這對芬蘭人來說非常熟悉，我們的歷史就夾在瑞典與俄羅斯之間。」

她也談到女性在文化傳承中的角色，認為幾乎在每個地方，女性都是讓文化延續的重要力量。這本書值得反覆閱讀兩、三次，每讀一次，都能有更深的體會。

Aula&Co出版社是台灣文學引進芬蘭市場的重要推手，負責人奧拉（Niko Aula）接受中央社採訪時，稱讚這些作品是他們尋獲的台灣文學「珍珠」。

第一本是三毛的「撒哈拉的故事」，奧拉形容它介於虛構與非虛構之間，寫的是人與人在差異極大的世界裡如何相處。第二本是陳思宏的「鬼地方」，他從芬蘭讀者的角度，讀到台灣從島嶼中部小鎮出發，一路成為工業現代化國家的歷程。

談及為何為「臺灣漫遊錄」打造驚艷的曝光推銷，奧拉坦言，出版社的首要任務就是讓好書賣出去。這本書挾帶國際大獎氣勢與好口碑，無疑是帶動芬蘭讀者認識台灣文學的最佳作品。

看著展場內絡繹不絕的購書人潮，奧拉讚嘆芬蘭民眾對實體書的熱愛。他指出，不同於以版權交易為主的專業書展，赫爾辛基書展自2001年創辦以來，不僅是出版界的年度盛事，更是市民廣泛參與的文化活動。正是民眾對閱讀與知識的熱情，讓書展逐步發展成今日的規模。

放眼未來，奧拉透露正與團隊積極規劃親赴明年台北國際書展，期盼與台灣的版權經紀及出版社能有更深的接觸。

至於什麼樣的台灣作品能吸引芬蘭讀者，奧拉認為，關鍵仍是好故事與鮮明有趣的人物，若角色能讓讀者產生好感，更有機會在當地市場脫穎而出。

2026年赫爾辛基書展22日至25日舉行，芬蘭出版社Aula&Co在展區上方展示...
2026年赫爾辛基書展22日至25日舉行，芬蘭出版社Aula&Co在展區上方展示台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」（Matkapäiväkirja Taiwanista）的芬蘭文版大型書封，吸引民眾認識台灣文學。（中央社）

精華 FAQ

  • 因為它在Aula&Co展區以大型書封醒目展示，還舉辦專場文學座談，加上作品已獲國際大獎與好評，成功吸引大量芬蘭讀者與書展人潮關注。

  • 芬蘭讀者不只欣賞作品的文學性，也喜歡書中的美食描寫、對話節奏，以及兩位女主角的互動；他們還能從殖民視角與夾在強權間的處境產生共鳴。

  • Aula&Co表示會繼續尋找具有好故事與鮮明角色的台灣作品，並積極規劃明年親赴台北國際書展，與台灣版權經紀和出版社建立更深入的合作。

瑞典 楊双子

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