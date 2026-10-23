如果不是王位繼承人？威廉王子：我小時候夢想當警察、後來又想DJ

威廉王子10月20日在英國溫莎城堡。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子上脫口秀分享童年職業夢想與私人興趣，透露曾想當警察、後來想當DJ，並談到最愛電影與全家共看的節目。

英國威廉王子近日亮相英國主持人諾頓（Graham Norton）的脫口秀節目，透露年輕時曾想當警察，還有一段時間夢想成為DJ，但坦言自己「不太擅長」。威廉也分享最愛的電視節目，以及平時放鬆身心的電影喜好。

據People雜誌報導，44歲的威廉王子23日登上「葛雷漢諾頓秀」（The Graham Norton Show），與演員凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）及羅伯特厄文 （Robert Irwin）同台。

節目中，諾頓問威廉，如果沒有王位繼承人的身分，他可能會從事什麼職業。威廉回答：「我小時候確實想當警察，我覺得自己應該可以當得不錯。」接著又說：「後來有一段時間，我想當DJ。」

他還替自己取了藝名「DJ Xara」，逗得現場觀眾大笑。

▲ 影片來源：instagram＠thegrahamnortonshowofficial（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

諾頓接著問威廉以前是否曾在學校派對上擔任DJ。威廉笑著回答，自己沒有練到那個程度。

威廉在正式全職履行王室職務前，曾擔任英國皇家空軍搜救直升機飛行員，之後也曾從事空中救護直升機飛行工作。

節目中另談到私人生活，威廉透露自己喜歡透過音樂與電影放鬆，尤其偏愛能引發深度思考的電影。他也是導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的影迷，特別喜歡「黑暗騎士」(The Dark Knight)系列。

威廉表示，自己也喜歡動作片，但更欣賞具有不同風格的作品。他形容諾蘭的電影「非常出色」，並說：「黑暗騎士系列在心理層面上既黑暗又深刻，我非常喜歡。他能將非常天馬行空的概念，拍成極具娛樂性的作品。」

不過，身為三名子女的父親，威廉並非總能決定家中觀看什麼節目。他透露，全家人都喜歡實境競賽節目「名人叛徒」（Celebrity Traitors），尤其13歲的喬治王子、11歲的夏綠蒂公主及8歲的路易王子都相當著迷。

「我很喜歡這個節目，全家人也都喜歡。夏綠蒂和路易簡直著迷了，這真的是很棒的電視節目。」威廉說。