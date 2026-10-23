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梅蘭妮亞介入 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

中新社莫斯科10月23日電
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烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧...
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄軍宣布自10月27日起在赫松方向停火，以配合奧列什基的人道救援；白宮則稱，美國第一夫人梅蘭妮亞介入後，促成俄烏同意臨時停火。

俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）23日表示，鑑於在赫松州奧列什基（Oleshky）居民點開展人道主義行動，俄軍決定在赫松方向實施停火，自莫斯科時間10月27日4時起進入「靜默狀態」。

俄國防部在社群媒體上引述格拉西莫夫的話發文表示，為保障民眾安全及必要人道主義物資的運送，俄方將進行工程偵察，並確保人道主義車隊能夠安全通行，抵達赫松州奧列什基居民點。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）當日表示，為落實俄美總統近日達成的共識，在美國總統川普（Donald Trump）的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）直接參與下，俄人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）同烏方人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）圍繞奧列什基局勢做了大量工作。他表示，目前軍方已在協調該地區的停火時間，以保障此次人道主義行動。

美國白宮23日發表聲明表示，美國總統川普的夫人梅蘭妮亞促成俄烏達成在奧列什基的停火。

奧列什基是位於赫松州第聶伯河左岸的城鎮，目前正處於嚴重人道主義危機中。經美方斡旋，俄烏雙方已同意在當地實施臨時停火，保障人道物資運送和平民撤離。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫表示，俄軍將自莫斯科時間10月27日4時起，在赫松方向進入「靜默狀態」，以配合當地的人道主義行動。

  • 停火主要是為了保障赫松州奧列什基居民點的人道主義行動，包括安全運送必要物資、進行工程偵察，並確保人道主義車隊能順利抵達當地。

  • 俄方與白宮都指出，美國總統川普的夫人梅蘭妮亞直接參與協調，促成俄烏就奧列什基局勢達成臨時停火，目的是讓人道物資運送與平民撤離更安全。

梅蘭妮亞 俄羅斯 俄國

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