巴黎大區槍響1死多傷 官方定性「恐襲」

AI摘要 文章摘要整理： 法國巴黎大區特拉普發生嫌犯駕車開槍的槍擊案，造成1人死亡、4人受傷，官方已定性為具有種族主義性質的恐怖攻擊並由反恐檢方偵辦。

法國巴黎大區當地時間23日發生一起槍擊 事件，目前造成一人死亡、多人受傷。法國官方已將此事件定性為恐怖攻擊。

據法國官方通報，這起槍擊事件發生在巴黎大區伊夫林省城鎮特拉普，事發時間為當天上午10點30分左右。嫌犯駕車在當地公路行駛時向路人開槍射擊。遇難者為一名26歲非裔 男子。目前確定有4名傷者，其中一名12歲女孩身中8槍，傷勢嚴重。

法國BFM電視台報導，現年39歲的嫌犯已被逮捕，他出生於伊夫林省，有犯罪前科。警方在其車內發現電擊槍和催淚瓦斯彈，並前往其住所展開進一步搜查。報導指出，該嫌犯在襲擊中使用了軍用級別的槍械。

特拉普市市長拉貝表示，嫌犯在特拉普多個街區開槍射擊，襲擊目標包括醫療中心、遊樂場及多輛汽車。目前尚不便對作案動機下結論，他形容事件沒有造成更多傷亡是個「奇蹟」。

法國官方將此次槍擊事件定性為具有種族主義 性質的恐怖攻擊。法國國家反恐檢察院已接手此案，並以「與恐怖主義活動相關的謀殺罪」展開調查。

法國總統馬克宏當晚前往特拉普查看情況，與當地市政官員、應急救援人員及民眾會面。他在特拉普發表講話稱，法國社會內部緊張局勢「正在加劇」，他呼籲國家能夠團結一致，避免「落入陣營對立的陷阱」。

此次槍擊事件發生之際，法國社會正處於高度緊張狀態，一週前發生的大規模抗議活動演變為騷亂。警方已表示本週末為因應新一輪抗議活動，將加強警力部署。

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