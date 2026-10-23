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巴黎群眾24日再次示威 商家釘木板或歇業自保

中央社巴黎23日專電
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巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品。（美聯...
巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國24日將再有示威，巴黎商家因上周末暴力洗劫陰影，紛紛封窗、調整營業或關店，警方與保全業者也協助強化防護。

法國上周末全國性示威變調，各地大量商店遭暴力破壞、洗劫。群眾明天將再次上街抗議，巴黎商家為求自保，紛紛為櫥窗加裝木板、調整營業時間或事先移走有價值的商品。

法國總工會（CGT）等團體號召群眾24日再度上街抗議物價高漲及聲援學生爭取教育資源的訴求。鑒於17日示威發生大量商店被砸毀及洗劫的暴力事件，巴黎商家為了避免受害，預作準備。

巴黎第11區伏爾泰大道（Boulevard Voltaire）許多商家在上周末的示威暴力中受害。數名業者日前告訴中央社記者，打算在示威期間關門休息，也不在店裡存放值錢商品和設備，以免再次成為攻擊目標。

BFM電視台昨天披露巴黎警署給商家的信件，內文提及，考量到社群媒體流傳著打劫和破壞的呼聲，建議商家強化安全措施，例如聘僱私人保全人員，並檢查警報系統、調整營業時間。

世界報（Le Monde）報導，巴黎警署證實曾建議商家強化安全措施，在可能的情況下聘僱私人保全人員，但並不是鼓勵商家自行維安或討回公道，保護商家及店鋪仍是國家的責任。

巴黎警署批准的明天遊行路線從巴士底廣場（Place de la Bastille）經多梅尼大道（Avenue Daumesnil）到民族廣場（Place de la Nation），大部分位於第12區。

但據記者所見，第16區一家香奈兒（Chanel）香水門市昨天就聘人用木板將櫥窗封住，而這一區向來較平靜，距離遊行路線也有數公里之遠。

「黃背心」運動組織及學生團體Interfac另申請從巴士底廣場到歌劇院（Opéra）的遊行路線則被禁止。

世界報提到，多梅尼大道一家手機店業者不想冒任何風險，決定明天不營業。手機和3C設備商店在17日暴力事件中，是最容易成為目標的商店類型之一。

一家私人保全公司透露，部分較富裕的區域傾向聘請私人保全人員，已有很多第7區、11區、20區的藥局、珠寶店為了明天示威來洽詢。公司會提供「調停人」，也就是不攜帶武器和特定裝備的人員，目的是勸阻群眾搶劫或避免引發衝突。

精品集團酩悅軒尼詩－路易威登（LVMH）上周末已派遣一組保全人員保護巴黎蒙田大道（Avenue Montaigne）上的奢侈品牌Dior門市。另一高級品牌愛馬仕（Hermès）位於南部大城馬賽的門市上周末遭洗劫後，明天持續關閉，另將強化其他門市的防護措施。

法國新聞台（franceinfo）報導，巴黎市中心雷阿勒（les Halles）地區的商家看到上周末遭破壞的慘況後，開始採購電擊器、棍棒、防身噴霧等裝備，設法保護自己。

防身用品店老闆戈雷提（Yves Gollety）說：「大家深受創傷，很多人被那些搶劫分子困在自己的店裡，他們非常恐懼。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因上周末全國性示威已演變成暴力事件，許多店家遭砸毀與洗劫，巴黎商家擔心24日再度抗議時重演，因此提前封窗、移走貴重物品或乾脆停業。

  • 巴黎警署建議商家加強安全措施，例如檢查警報系統、調整營業時間，並在可行時聘請私人保全人員；但警方強調，維護治安仍是國家責任。

  • 第7區、第11區、第20區的藥局與珠寶店，以及手機和3C設備店都特別緊張；奢侈品牌如Dior、Hermès也加派防護，部分門市甚至暫時關閉。

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