俄彈道飛彈轟基輔 澤倫斯基：克宮未改變戰爭立場

俄軍22日用飛彈襲擊基輔，市中心一棟建築物布滿彈孔，滿目瘡痍。路透

AI摘要 文章摘要整理： 俄烏和談前景再度受挫，基輔在美俄接觸後遭俄軍飛彈襲擊，造成死傷與多地損毀；普亭則強調談判應聚焦最終和平安排。

烏克蘭 今天指控俄羅斯並未改變對戰爭的立場，在美國特使威科夫與俄國總統普亭會面討論重啟和平談判後，隨即朝烏克蘭發射一波彈道飛彈 。

普亭（Vladimir Putin）則在今天深夜播出的電視專訪中表示，任何俄美烏三方會談都將聚焦於最終和平協議的安全安排，而非「短期」停火。

法新社報導，烏克蘭首都基輔從昨天深夜至今天白天警報聲不斷，當地共有2人死亡，另有30多人受傷。

另外，在烏克蘭東部城市洛佐瓦（Lozova），俄軍攻擊一處人潮擁擠的市場，造成2名分別為50歲及60歲的女性死亡，以及數十人受傷。

烏克蘭也對俄羅斯發動大規模無人機攻擊，莫斯科州（Moscow Oblast）有2人受傷。根據美聯社，俄軍今天表示，防空部隊攔截逾800架朝莫斯科及其他城市發射的烏克蘭無人機。

俄軍這波攻擊發生前，克里姆林宮才表示，願意於下個月與烏克蘭及美國重啟三方會談，但拒絕接受威科夫（Steve Witkoff）提出的新構想。這些構想是與歐洲國家及烏克蘭共同研擬的。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍分3波發射21枚彈道飛彈，基輔度過砲火聲不斷的一夜。

他說，威科夫與普亭在聖彼得堡（Saint Petersburg）進行數小時會談後，俄軍幾乎是「立即」展開大規模攻擊。

澤倫斯基嘲諷威科夫竟形容普亭是「人道主義者」，並補充道，這波攻擊「表示俄羅斯對目前發生的一切，態度並沒有真正改變」。

總計俄軍連夜攻擊烏克蘭12個州，造成多處民宅、能源設施、商店、咖啡館及基輔一座修道院受損。隨著冬季將至，俄軍對基輔的攻擊也日益加劇。