法國速審上周末暴動案件 司法部長：217人已入獄

巴黎17日在一場針對生活成本與油價上漲的示威活動中，抗議者於共和國廣場的雕像上舉著寫有「怒民」（Angry population）的橫幅。路透

AI摘要 文章摘要整理： 法國針對上周末暴動採取快速審理，司法部長稱217人已入獄，並表示將持續加速處理案件以發揮嚇阻作用。

法國司法部 長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，針對上周末暴動事件，法院以快速審理程序將217人定罪後，已將他們關進監獄。他並稱讚司法部門的應對措施「極其堅定」。

法新社報導，達馬南在巴黎郊區的弗勒希-梅霍吉監獄（Fleury-Merogis）外表示，自17日以來，已有2700人遭到拘留，其中逾1000人已出庭，「217人已遭監禁…而且這個數字還在大幅增加」。

達馬南告訴記者，被送進大牢的217人當中，「一半沒有犯罪紀錄」，且整體來看是18至25歲的男性。

他表示：「這顯示檢察官和法官正在把一些未曾在司法單位紀錄出現過且屬於初犯的人關進監獄，顯示司法機關的判決正以極其堅定的方式執行。」

達馬南承諾督促法院加快審理程序，以迅速消化積壓案件，並藉此發揮嚇阻作用。由於民眾不滿生活成本上升等現象，預計本周末還會有新一波抗議。

不過，達馬南也面臨一些律師的批評，他們指控司法單位轉向壓制手段。

與許多歐洲國家一樣，法國也面臨監獄人滿為患的問題。但達馬南表示，解決之道不是「減少關押人數，而是增加監獄的收容空間」。

根據法國司法部統計，截至9月1日，法國監獄共有9萬20名收容人，遠高於6萬3348人的收容容額，並創下歷史新高。

巴黎17日針對生活成本與油價上漲的示威活動中，一名警察在現場撲滅燃燒的自行車。路透