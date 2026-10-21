東京大阪氣溫破30度 創逾百年觀測史最晚真夏日紀錄
受南方暖濕空氣影響，東京與大阪在10月下旬仍突破30度，雙雙改寫各自有史以來最晚出現真夏日的觀測紀錄。
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受南方暖濕空氣影響，東京與大阪在10月下旬仍突破30度，雙雙改寫各自有史以來最晚出現真夏日的觀測紀錄。
日本氣象廳官員表示，東京和大阪今天氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。
法新社報導，來自南方的溫暖潮濕空氣吹襲日本，特別是太平洋沿岸地區，使當地10月下旬氣溫異常偏高。
日本氣象廳數據科學官員城野克廣（Kazuhiro Shirono）告訴法新社，東京氣溫在午後不久便升破攝氏30度，達到日本氣象廳定義的「真夏日」標準。
他表示，這是東京自1875年開始氣象觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。
城野克廣表示，在此之前，東京最晚出現「真夏日」的紀錄是2024年10月19日。
日本第2大城大阪氣溫也升破攝氏30度，打破當地先前於1933年10月20日所創下最晚出現「真夏日」的紀錄。
日本氣象廳表示，大阪自1883年開始進行氣象觀測。
科學家表示，人為因素導致的氣候變遷正使全球極端高溫事件發生更加頻繁，強度也持續增加。
日本2025年經歷了有紀錄以來最熱的夏天。隨著氣候變遷持續影響全球，氣溫偏高的日子也愈來愈常見。
日本氣象廳今年開始使用新詞「酷暑日」（kokushobi），專門指氣溫達攝氏40度的日子，並呼籲民眾將極端高溫視為自然災害看待。
日本受到來自南方的溫暖潮濕空氣影響，尤其太平洋沿岸地區氣溫偏高，因此東京和大阪在10月下旬仍升破30度，出現異常偏熱天氣。 東京午後不久氣溫升破30度，創下自1875年開始觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。此前最晚紀錄是2024年10月19日。 日本氣象廳指出，氣候變遷正使全球極端高溫事件更頻繁、強度更高，並已將40度高溫定義為「酷暑日」，呼籲民眾把極端高溫視為自然災害。
精華 FAQ
日本受到來自南方的溫暖潮濕空氣影響，尤其太平洋沿岸地區氣溫偏高，因此東京和大阪在10月下旬仍升破30度，出現異常偏熱天氣。
東京午後不久氣溫升破30度，創下自1875年開始觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。此前最晚紀錄是2024年10月19日。
日本氣象廳指出，氣候變遷正使全球極端高溫事件更頻繁、強度更高，並已將40度高溫定義為「酷暑日」，呼籲民眾把極端高溫視為自然災害。
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