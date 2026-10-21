我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

簽證官追問「為何去過中國？」夫妻申請美簽遭拒

華為智慧SUV碰撞起火駕駛喪生 問界：高速釀禍

東京大阪氣溫破30度 創逾百年觀測史最晚真夏日紀錄

中央社東京21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東京和大阪21日氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日...
東京和大阪21日氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

受南方暖濕空氣影響，東京與大阪在10月下旬仍突破30度，雙雙改寫各自有史以來最晚出現真夏日的觀測紀錄。

日本氣象廳官員表示，東京和大阪今天氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。

法新社報導，來自南方的溫暖潮濕空氣吹襲日本，特別是太平洋沿岸地區，使當地10月下旬氣溫異常偏高。

日本氣象廳數據科學官員城野克廣（Kazuhiro Shirono）告訴法新社，東京氣溫在午後不久便升破攝氏30度，達到日本氣象廳定義的「真夏日」標準。

他表示，這是東京自1875年開始氣象觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。

城野克廣表示，在此之前，東京最晚出現「真夏日」的紀錄是2024年10月19日。

日本第2大城大阪氣溫也升破攝氏30度，打破當地先前於1933年10月20日所創下最晚出現「真夏日」的紀錄。

日本氣象廳表示，大阪自1883年開始進行氣象觀測。

科學家表示，人為因素導致的氣候變遷正使全球極端高溫事件發生更加頻繁，強度也持續增加。

日本2025年經歷了有紀錄以來最熱的夏天。隨著氣候變遷持續影響全球，氣溫偏高的日子也愈來愈常見。

日本氣象廳今年開始使用新詞「酷暑日」（kokushobi），專門指氣溫達攝氏40度的日子，並呼籲民眾將極端高溫視為自然災害看待。

精華 FAQ

  • 日本受到來自南方的溫暖潮濕空氣影響，尤其太平洋沿岸地區氣溫偏高，因此東京和大阪在10月下旬仍升破30度，出現異常偏熱天氣。

  • 東京午後不久氣溫升破30度，創下自1875年開始觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。此前最晚紀錄是2024年10月19日。

  • 日本氣象廳指出，氣候變遷正使全球極端高溫事件更頻繁、強度更高，並已將40度高溫定義為「酷暑日」，呼籲民眾把極端高溫視為自然災害。

氣候變遷 日本

上一則

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

延伸閱讀

高溫破紀錄 芝城熱到華氏88度 周末大降溫或迎初霜

高溫破紀錄 芝城熱到華氏88度 周末大降溫或迎初霜
日地震速報誤判9.9強震 氣象廳：兩度標錯震央、恐再發生

日地震速報誤判9.9強震 氣象廳：兩度標錯震央、恐再發生
熱帶風暴「瑞秋」襲南加 今起降溫有雨

熱帶風暴「瑞秋」襲南加 今起降溫有雨
超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲

超強聖嬰來襲 芝加哥今冬6成機率偏暖 暴風雪仍可能來襲

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

2026-10-20 00:58

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注