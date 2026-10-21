涉5億歐元公帑掏空案 匈牙利前央行總裁遭拘留
匈牙利前央行總裁馬托奇因涉入約5億歐元公帑掏空案遭拘留，案件還波及多名相關人士，凸顯該國近年最受關注的貪腐疑雲。
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匈牙利前央行總裁馬托奇因涉入約5億歐元公帑掏空案遭拘留，案件還波及多名相關人士，凸顯該國近年最受關注的貪腐疑雲。
曾是匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）親密盟友的前央行總裁馬托奇今天遭拘留，他的律師已向當地媒體證實。本案為匈牙利近年最受矚目的貪腐案之一。
法新社報導，現年71歲的馬托奇（Gyorgy Matolcsy）2013年至2025年擔任匈牙利國家銀行（MNB）總裁。他的辯護律師巴特基（Pal Batki）向新聞網站Telex表示，馬托奇因涉及任內引發的重大醜聞，已遭到警方逮捕拘留。
匈牙利現任總理馬格雅（Peter Magyar）在4月大選中以反貪腐為政見，擊敗奧班。他多次批評檢察官對這起於去年啟動調查的案件進度過於緩慢。
這起醜聞涉及透過一連串投資及房地產交易，導致央行資產憑空消失，估計造成約5億歐元（約5.6億美元）的公帑損失。
巴特基向Telex表示：「我的當事人涉嫌觸犯造成重大財務損失的經濟欺詐罪，以及使用偽造私文書之違法行為。」
當法新社向巴特基求證時，他並未立即回應。
檢察官今天稍早表示，他們「正針對造成特別重大財務損失的侵占罪持續進行調查，並同步展開協同偵查行動」。
檢察官還說，待「初步調查措施」完成後，將於今天稍晚公布進一步詳情。
根據Telex，另有數人遭到拘留，包括一名律師，以及一家建築公司的負責人。據悉，該建築公司曾為馬托奇的兒子亞當（Adam）整修位於希臘米科諾斯島（Mykonos）的一棟奢華別墅。
馬托奇曾是奧班經濟政策的關鍵掌舵者。
奧班曾稱馬托奇是他的「左右手」，但據報導，近年兩人關係惡化，原因是這名前央行總裁因涉嫌貪腐而面臨各界嚴密檢視。
馬托奇因涉嫌在任內捲入重大貪腐醜聞而被警方拘留，律師稱他涉及造成重大財務損失的經濟欺詐與使用偽造私文書等罪名。 報導指出，案件涉及透過一連串投資及房地產交易，使央行資產疑似憑空消失，估計造成約5億歐元、相當於5.6億美元的公帑損失。 馬格雅以反貪腐為主要政見擊敗奧班後，多次批評檢察官辦案過慢，認為這起去年啟動調查的案件應加快進度並儘速公布結果。
精華 FAQ
馬托奇因涉嫌在任內捲入重大貪腐醜聞而被警方拘留，律師稱他涉及造成重大財務損失的經濟欺詐與使用偽造私文書等罪名。
報導指出，案件涉及透過一連串投資及房地產交易，使央行資產疑似憑空消失，估計造成約5億歐元、相當於5.6億美元的公帑損失。
馬格雅以反貪腐為主要政見擊敗奧班後，多次批評檢察官辦案過慢，認為這起去年啟動調查的案件應加快進度並儘速公布結果。
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