歐盟調查法國暴動幕後外國勢力之際 英國激進分子籲跟進抗爭

包括倫敦大學亞非學院（SOAS）內部激進學生組織及其他團體，近日在網路散播圖卡並發表聯合聲明，號召11月20日在倫敦市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）集結，舉行「國際青年行動日」抗爭。圖為名眾走在特拉法加廣場。路透

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟正調查法國等地暴動是否受外國勢力與網路資訊操弄影響，同時英國激進團體則號召在倫敦跟進抗爭；專家提醒，國內不滿與外部干預皆可能交織。

法國等地近日發生數波暴動，歐盟 擬調查背後是否有俄羅斯 、伊朗 等外國勢力的惡意操作。英國則有激進左翼、學生和「挺巴勒斯坦」組織在網路號召，跟進法國發起大規模抗爭、罷工和罷課。

包括倫敦大學亞非學院（SOAS）內部激進學生組織及其他團體，近日在網路散播圖卡並發表聯合聲明，號召11月20日在倫敦市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）集結，舉行「國際青年行動日」抗爭。各組織團體呼籲透過國際與在地串連，起身對抗資本主義、威權主義、法西斯主義和極右勢力。

相關宣傳圖文主張，錢應當用在促進就業和教育上，而不是戰爭和占領行動；「我們十分自豪將加入這場在全球各地發展壯大、振奮人心的（政治社會）運動」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天回應中央社詢問表示，警方知悉相關抗議活動，目前正試圖辨識並連繫主辦人。警方將參考情資，研擬勤務計畫，以強健應對任何抗爭。

警方告訴中央社，雖然警方致力確保言論自由以及民眾示威抗議的權利，一旦活動參與者的言行逾越法律允許界線，警方必採取強力行動，以維護法律。

法國中學生自9月中旬陸續發起罷課等相對平和的抗爭行動，以表達對教育體制現況的不滿。10月上旬起，學生抗爭開始與民眾對政府的憤怒合流；民眾不滿生活成本上升、通貨膨脹，以及政府的財政措施和整體施政。

10月中旬，法國各地開始出現較激烈的民眾示威抗議活動，近日更演變為涵蓋縱火、劫掠商家、暴力攻擊的大規模暴動，並蔓延至義大利等以歐洲南部為主的其他國家。

儘管財政、經濟和國內政治因素確實點燃部分民眾的怒火，這些因素卻未必能充分解釋抗爭的傳播速度、暴力程度和在場人士的各種行為樣態。現場可見遮蔽面容的全身黑衣人士；他們的實際身分和動機為何，未完全明朗。

英國「金融時報」（Financial Times）、「泰晤士報」（The Times）等媒體發自巴黎、布魯塞爾、羅馬等城市的報導提到，歐盟擬調查法國等地暴動背後，是否有外國勢力的干預和操弄，包括在網路上的資訊操作。

報導援引安全事務官員說法指出，俄羅斯、伊朗，甚至阿爾及利亞都有可能涉入。部分研究人員認為，中國也有嫌疑。比利時內政部一名發言人表示，政府已規劃討論，與北京有關的社交和短影音分享平台TikTok是否在其中扮演角色。

一名歐盟官員表示，俄羅斯有可能惡意操作資訊，但各網路平台不該允許演算法擴散這類操作。

專研資訊戰和媒體操作的巴黎政治學院（Sciences Po）歷史系教授柯隆（David Colon）提到，俄羅斯、伊朗和阿爾及利亞曾試圖擴大並惡化緊張局勢。

不過，他說，這不意味示威抗議活動皆由外國勢力發起，儘管網紅、演算法和外國勢力的交互作用，可導致極度動盪不安的局面。

法國等國政府已要求情報安全機關調查，俄羅斯等政權是否在各國暴動發揮了較原先預期更直接、積極的作用。

歐盟執委會本周曾與法國官方代表會晤，觸及各社群平台上種族歧視和暴力訊息散播的情況，包括美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）持有的平台X。

值得一提的是，「金融時報」調查發現，網路上部分暴力影像遭不實宣稱是攝於法國，卻已成功吸引數以百萬計瀏覽人次。

舉例而言，X上有一個追蹤人數5000人的帳號，張貼了號稱是來自歐洲近日抗爭現場的畫面，畫面中有人投擲爆裂物。相關影像其實是攝於2024年的喬治亞共和國首都特比利西（Tbilisi）。

樣態各異的不實資訊和以情緒張力為主要訴求的內容有助激發暴力和對立衝突；積極散播相關內容者包含橫跨政治光譜左、右兩端，具有鮮明意識形態信仰，或者純粹樂見衝突擴大、局勢惡化的激進人士。

歐洲安全事務官員提醒，儘管不能排除外國勢力影響，各國國內本來就有政治激進分子，也有對體制滿懷憤恨的人士。

官員表示，外國勢力到底發揮了多大程度的實質影響力，仍有待調查；各界不宜過度高估外國勢力扮演的角色，而聲稱一切問題「都是外國勢力的錯」，也是過於簡化問題。