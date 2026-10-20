中國軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動

AI摘要 文章摘要整理： 日專家指出，中國軍艦反覆通過日本西南諸島狹窄海峽，屬灰色地帶戰略的一環，意在常態化軍事存在並擴張第一島鏈影響力。

中國近年頻繁派遣軍艦通過日本 西南諸島周邊海域，日本笹川和平財團戰略與嚇阻研究小組組長、主任研究員山本勝也今天表示，日本面臨的最大安全挑戰，並非未來可能爆發的軍事衝突，而是中國目前持續進行的「灰色地帶」活動，需慎防無人島成為第一島鏈缺口。

山本勝也在日本外國特派員協會（FCCJ）舉行記者會表示，中國的安全戰略與日本及西方國家有根本上的不同。中國長期奉行「人民戰爭」理念，不僅在戰爭時期，也能在和平時期動員民間企業、航運公司、港口業者及其他社會資源，他把這個概念稱之為「海上人民戰爭」（People's War at Sea）。

他以中國海軍近年反覆通過日本鹿兒島縣奄美大島附近的橫當海峽為例指出，這條海峽狹窄、地理環境複雜，從航行安全及效率來看，遠不如大隅海峽或宮古海峽便利，甚至日本海上自衛隊也很少當成日常航行路線。然而，中國軍艦卻持續選擇這條航線，他認為背後有其戰略考量。

山本分析，中國此舉除了能夠熟悉當地海域環境、觀察日本的監視與警戒活動，也能對附近居民造成心理壓力，更重要的是，這些活動有助於讓中國軍事力量出現在日本西南諸島周邊，逐漸成為一種常態。

他指出，「今天看起來不尋常的事情，明天可能就會變成例行公事」，這種在不跨越武裝衝突門檻的情況下，逐漸改變現狀與認知的手法，正是「灰色地帶」戰略的典型特徵。換句話說，這些軍艦的航行，目的絕不只是單純的航行。而是透過一次又一次的通過，逐步塑造有利於中國的戰略環境。

山本指出，中國在去年底「正義使命2025」軍事演習中，提出「正義之盾」的概念，其戰略目標不只是封鎖台灣，而是試圖控制從日本西南諸島、台灣到菲律賓的整個第一島鏈，阻止美軍及盟友介入。

他表示，中國可能透過「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，阻止美國及其盟國軍隊接近台灣。中國若要阻止美日等國支援台灣，勢必設法擴大對第一島鏈各島嶼的影響力，因此真正值得警戒的，還包括日本西南諸島中沒有自衛隊常駐的島嶼及無人島。

山本分析，中國軍隊平時反覆航行於這些島嶼周邊，可能藉此掌握地形、海域環境及進出路線。一旦發生危機，中國便可能利用既有經驗，在幾乎沒有預警的情況下部署無人系統，甚至派遣特種部隊登島。

對於日美正在進行的「利劍」聯合軍事演習，山本表示，中國持續密切觀察日本自衛隊與美軍的聯合訓練，因此，透過頻繁演習展示兩國合作能力，本身就能在軍事及實務層面發揮強大的嚇阻效果。

不過，他強調，面對中國針對日本展開的灰色地帶活動，日本仍應具備獨立應對能力，美國則應扮演支援角色。

他主張，日本應提升自身的經濟、科技與軍事影響力，不能只依賴美國，而應加強與歐盟、北約，以及台灣、菲律賓等共享價值觀的夥伴合作，進一步提升日本對美國及其他大國的影響力。