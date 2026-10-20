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日航因小動物取消航班 在客艙地毯下驚見蛇

中央社東京20日綜合外電報導
日本航空旗下一架客機19日因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明...
日本航空旗下一架客機19日因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。航空公司20日宣布，在這架飛機內的客艙地毯下尋獲一條幼蛇。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日航子公司JAC一架客機因駕駛艙出現不明小動物而取消航班，事後在客艙地毯下找到一條幼年日本錦蛇，所幸未釀成更大事故。

日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。航空公司今天宣布，在這架飛機內的客艙地毯下尋獲一條幼蛇。

「朝日新聞」報導，這架班機由日航（Japan Airlines, JAL）的子公司日本空中通勤（JAC）執飛，機型為ATR公司製造的螺旋槳小飛機。

JAC表示，昨天中午在乘客登機前，飛行員察覺駕駛座腳邊有不明物體正在移動，體型似乎比狗或貓還小。雖然隨即展開搜索卻始終未能找到，最後出於安全考量，決定取消航班。接著，航空公司持續尋找這個「小動物」。

JAC說明，維修人員今天下午1時左右掀起地毯時，發現這條蛇，並把照片傳送給爬蟲類專家鑑定後，確認是一條幼年的日本錦蛇，體色偏褐色，長度約40公分。

JAC說明，已經把這條蛇交給除害業者處理。將確認這架客機是否有受損後，才會安排這架飛機復飛。

航空評論家杉江弘曾任日航的機長。他表示，自己即便擁有逾40年的飛行經驗，「但從未聽說過蛇闖入駕駛艙或客艙的案例」，對此感到相當驚訝。

他就此指出，「假如這條蛇有毒，而乘客在不知情的情況下登機，就可能受害。」他肯定JAC當時的決策，「迅速找出蛇是最重要的，就結果而言，這是正確的判斷。」他也呼籲，航空業者應事先設想各種可能發生的情況。

精華 FAQ

  • 飛行員在駕駛座腳邊發現疑似小動物的不明物體，雖立即搜索仍未找到，基於安全考量決定取消航班，並持續追查該物體下落。

  • 維修人員於隔天下午掀起客艙地毯後，發現一條幼蛇，再送交爬蟲類專家鑑定，確認是體色偏褐、長約40公分的日本錦蛇。

  • 曾任日航機長的杉江弘認為，雖然蛇闖入機艙十分罕見，但若是有毒蛇且乘客不知情就可能受害，因此能迅速找出蛇是正確且必要的判斷。

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