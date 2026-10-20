我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美下令政府部門禁用DeepSeek 中國批政治化

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

Google Cloud英國當機 銀行與公共服務大規模中斷

中央社倫敦20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google在倫敦的雲端業務20日發生中斷，影響當地多家銀行、金融公司和公共服務...
Google在倫敦的雲端業務20日發生中斷，影響當地多家銀行、金融公司和公共服務供應商的網站和行動應用程式，凸顯企業與服務已高度依賴數位基礎設施。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Google Cloud倫敦資料中心發生中斷，導致英國與歐洲多家銀行、金融公司及公共服務網站和App受影響，凸顯金融業對外部雲端供應商的高度依賴。

Google在倫敦的雲端業務今天發生中斷，影響當地多家銀行、金融公司和公共服務供應商的網站和行動應用程式，凸顯企業與服務已高度依賴數位基礎設施。

知情人士告訴路透，英國數位銀行Revolut受到Alphabet旗下Google Cloud服務中斷影響，導致服務停擺。

歐洲主管機關近年來對於金融部門仰賴外部科技供應商的情況日益憂心，其中包括支援至關重要銀行業務的雲端運算服務。

英國7月指定包括Google Cloud EMEA Limited在內4家科技公司為其金融業的關鍵第三方供應商，使其受到直接監管。

Google Cloud也是去年被歐洲聯盟主管機關指定為關鍵第三方運算服務供應商的19家科技公司之一。歐盟金融業仰賴這些供應商。

Google今天表示，工程團隊正在調查影響設在倫敦、主要服務英國與愛爾蘭客戶的europe-west2資料中心的問題。Google沒有回應路透希望提供更多細節的請求。

Revolut狀態頁面顯示，包括刷卡付款和ATM提款在內的大多數服務目前無法使用或僅部分可用。該公司在社群平台X表示：「我們目前處於中斷狀態，影響多項服務。我們可以確認，所有客戶資金與資料安全。」

此外，荷蘭國際集團（ING）德國分行表示，由於技術問題，登入網路銀行和銀行App時出現問題。蘇格蘭哈利法克斯銀行（Halifax Bank of Scotland）也表示，客戶在線上服務和App使用上遇到問題。

斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，英國有少數用戶通報駿懋銀行（Lloyds Bank）、滙豐銀行（HSBC）、蘇格蘭銀行（Bank of Scotland）、房地產網站RightMove、國際包裹快遞公司DPD，以及英格蘭國民保健署（NHS England）和皇家郵政（Royal Mail）等出現問題。

精華 FAQ

  • 此次中斷波及銀行、金融公司與公共服務供應商的網站和行動應用程式，部分服務無法使用或僅能部分運作，顯示影響範圍不只限於單一產業。

  • 受影響者包括Revolut、ING德國分行與Halifax Bank of Scotland，此外Downdetector也顯示Lloyds Bank、HSBC、NHS England與Royal Mail等出現通報。

  • 因為關鍵銀行業務仰賴外部科技與雲端服務，一旦供應商故障就可能造成大規模停擺。歐盟與英國近年已開始將相關科技公司納入更直接監管。

Google 歐盟

上一則

埃及大卡車撞上旅遊巴士 造成13死34傷

延伸閱讀

西南航空IT系統突癱瘓 航班一度停飛 機場大排長龍

西南航空IT系統突癱瘓 航班一度停飛 機場大排長龍
沒點廣告也遇駭 新型間諜軟體侵入Nvidia、Arm員工裝置

沒點廣告也遇駭 新型間諜軟體侵入Nvidia、Arm員工裝置
華為被控隱瞞與伊朗業務往來 前匯豐高層作證這麼說…

華為被控隱瞞與伊朗業務往來 前匯豐高層作證這麼說…
政治考量？全國九大銀行驚爆歧視客戶

政治考量？全國九大銀行驚爆歧視客戶

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果