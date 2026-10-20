台女遊客河口湖飯店命案 死者與被捕女各自報名參團

日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。路透

AI摘要 文章摘要整理： 日本富士河口湖町飯店發生台灣女團客命案，38歲死者遭利器刺傷致失血過多死亡，警方另逮捕27歲台籍女子，正釐清兩人關係與案發經過。

日本 山梨縣富士河口湖町一間飯店昨天驚傳命案，一名參加旅行團赴日觀光 的38歲台灣籍女子，被發現陳屍飯店客房內。警方今天公布司法解剖結果，確認死者因失血過多死亡，頸部至少有一處深度刺傷，傷口甚至深及頸動脈，她與被捕的持刀台籍女子是各自報名參團。

根據山梨電視台報導，昨天上午8時左右，警方接獲通報，富士河口湖町一間飯店的客房內，有一名30多歲女子倒臥在血泊中。警方趕抵現場後，發現女子仰躺在床上，已明顯死亡。

警方確認，死者為38歲台灣籍女子，這次是參加旅行團赴日本觀光。司法解剖結果顯示，死因為失血過多。根據調查人士透露，死者頸部至少有一處遭利器刺傷的深度傷口，且傷勢深及頸動脈。

警方昨天晚間以涉嫌違反「銃刀法」逮捕27歲台灣籍女子。警方指出，該名女子涉嫌無正當理由持有一把刀刃長約12公分的菜刀。

調查相關人士透露，菜刀是在死者遺體附近發現，刀身上附著血跡，警方不排除這把菜刀就是凶器，正進一步鑑識調查。

此外，調查發現，這把菜刀疑似是27歲女子在旅行團行程期間購買。死者與被捕女子雖然參加同一個旅行團，但兩人都是各自單獨報名參團。

警方認為，被捕女子可能知悉死者死亡的詳細經過，目前正針對兩人之間的關係、是否曾發生糾紛，以及案發前後的情況展開調查，以釐清整起事件的來龍去脈。