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澤倫斯基：前線烏軍「星鏈」、「星盾」使用仍受限

新華社基輔10月19日電
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烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

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文章摘要整理：

澤倫斯基表示，烏軍前線多地仍受星鏈與星盾使用限制，影響後勤指揮及無人機作戰，烏方將與夥伴協商並催促防空支援。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日下午在社群媒體上發文稱，據烏武裝部隊總司令德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）報告，前線多地烏軍「星鏈」（Starlink）和「星盾」（Starshield）的使用仍然受限，阻礙了烏軍後勤指揮與作戰行動。   

澤倫斯基稱，據前線烏軍反映，許多地區的「星鏈」和「星盾」接收設備的速度受到限制，這嚴重干擾了烏軍後勤指揮，限制了烏無人機，尤其是巡飛彈（遊蕩彈藥）和無人機攔截器的使用。有關方面將與夥伴就烏使用「星鏈」和「星盾」受限問題展開各層級的協商。   

澤倫斯基還稱，先前烏方與夥伴的協議「尚未落實」。此外，美國國防部「在某些關鍵補給的交付上也存在拖延」。他已向烏國防部、外交部、總統辦公室下達了「緊急任務」，將催促夥伴「儘快向烏方提供防空支援」。   

澤倫斯基16日在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會上說，美國「星鏈」衛星通訊系統的使用限制影響烏軍攔截俄羅斯無人機的能力。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）17日表示，烏克蘭從未獲得「星鏈」衛星通訊系統的軍事化版本「星盾」系統使用權。他同時否認美方曾下令對烏克蘭使用「星鏈」系統進行限制。   

「星盾」是太空探索科技公司（SpaceX）面向美國政府與軍方開發的衛星通訊系統，與主要提供商業服務的「星鏈」有所區別。

精華 FAQ

  • 他表示，根據前線與總司令回報，多地星鏈和星盾接收設備速度受限，導致通訊效率下降，進一步干擾後勤指揮、部隊協調與作戰行動。

  • 澤倫斯基稱，限制特別影響烏軍無人機運用，包括巡飛彈與無人機攔截器的部署與反應速度，讓前線在偵察、攔截及打擊能力上都受到壓縮。

  • 澤倫斯基表示，烏方將與夥伴展開各層級協商，並已要求國防部、外交部與總統辦公室催促對方儘快提供防空支援，同時處理部分關鍵補給延誤。

澤倫斯基 烏克蘭 社群媒體

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