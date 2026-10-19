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法國人的鬆弛感？身後暴動大火狂燒 他們竟喝酒抽菸看戲

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一對男女兩人坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，...
一對男女兩人坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，距離他們僅幾英尺之遙的地方正燃起大火。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國周末爆發大規模暴動與搶劫，巴黎街頭火光四起，卻出現民眾在火場旁悠閒喝酒、慢跑的畫面，凸顯亂局下的反差，當局隨後宣布多地宵禁。

據紐約郵報報導，法國近日爆發大規模暴動，街頭火光四起、濃煙瀰漫，警方忙於應對暴力衝突與搶劫事件。然而，混亂之中卻出現令人傻眼的一幕：一對男女竟若無其事地坐在露天咖啡館喝酒、抽菸，身後不遠處就是熊熊火焰；另一段影片則拍到一名女子穿越濃煙與暴動人群，照常慢跑。兩段畫面在網路上迅速傳開，引發關注。

影片顯示，一對男女兩人坐在巴黎一家露天餐館的桌旁，一邊聊天、一邊抽菸，神情相當悠閒。當時，距離他們僅幾英尺之遙的地方正燃起大火，地點就在巴黎著名地標凱旋門附近。周遭火勢猛烈，兩人卻似乎完全不受影響，依舊享受著眼前的飲料與閒暇時光。

另一段在巴黎拍攝的影片同樣令人錯愕。一名年輕女子身穿運動內衣及跑步短褲，在周六的暴動現場繼續慢跑。當時街道已被濃煙籠罩，燃燒中的電動自行車堆成一片火堆，抗議者也聚集在街頭，但女子仍穿梭於火堆與人群之間，神情自若，彷彿周遭混亂與她毫無關係。

法國各地周末爆發暴力衝突及搶劫事件，警方共逮捕約2500人。其中，巴黎就有855人被捕。暴力團體與警方爆發衝突，部分奢侈品商店也遭人趁亂洗劫。

這波暴動也引發外界對法國治安及政府應對方式的關注。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周日在全國演說中譴責暴力行為，並將矛頭指向激進左派團體及犯罪幫派。

然而，這名48歲、預計明年卸任的總統，周一啟程前往中東，展開為期三天的訪問。此舉引來批評，有人指責他脫離民情、態度傲慢，認為政府應在國內局勢動盪之際優先處理暴動問題。

周一，法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）宣布在法國多個地區實施宵禁，範圍包括巴黎部分地區，以及法國第二大城市馬賽的部分區域。

精華 FAQ

  • 法國近日爆發大規模暴動，街頭出現火災、濃煙與暴力衝突，警方也忙於處理搶劫與騷亂事件，巴黎等地情勢相當混亂。

  • 其中一段拍到情侶在露天咖啡館喝酒抽菸，身後不遠處就是熊熊大火；另一段則是一名女子穿過濃煙與人群，照常慢跑，形成強烈反差。

  • 警方在周末共逮捕約2500人，巴黎有855人被捕；法國總統馬克宏譴責暴力後，總理勒克努又宣布在巴黎與馬賽部分地區實施宵禁。

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