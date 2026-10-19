我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策收緊 綠卡核發量大減逾半⋯今日5件事

911恐攻主嫌想透過認罪躲死刑 在最高法院踢到鐵板

英國、匈牙利、塞爾維亞數百學校收到炸彈威脅 疑惡作劇

中央社貝爾法斯特19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為北愛爾蘭警車，示意圖。（美聯社）
圖為北愛爾蘭警車，示意圖。（美聯社）

北愛爾蘭、蘇格蘭、匈牙利及塞爾維亞數百所學校今天接獲炸彈威脅，部分學校因此疏散。當局表示，這些警告看起來是惡作劇。目前尚不清楚這些事件彼此之間是否相關。

法新社報導，北愛爾蘭警方表示，今天上午，多達300所學校收到「內容包含籠統威脅的相同電子郵件」，警方當「惡作劇」處理。

北愛爾蘭教育首長吉文（Paul Givan）稍早表示，這些電子郵件看起來出自「伊斯蘭主義者」，內容威脅要在當地推行伊斯蘭教法（Sharia），並聲稱校園內有可用於攻擊的裝置。

吉文表示，電子郵件末尾寫了「真主至大」（Allahu Akbar），部分學校因此停課，他對這種行為表示譴責。

另一方面，蘇格蘭警方表示，蘇格蘭「多所學校」也收到「威脅訊息」，警方正在調查，目前認為是惡作劇。

在中歐，匈牙利警方表示，當地媒體收到電子郵件，聲稱全國70多所學校內被放置炸彈。許多學校因此疏散，但官員說並未發現炸彈。

鄰國國營的塞爾維亞廣播電視台（RTS）報導，塞爾維亞也有超過100所學校接獲炸彈威脅。

上一則

川普移民政策收緊 綠卡核發量大減逾半⋯今日5件事

下一則

荷莫茲海峽再傳油輪觸雷起火 伊朗控闖未授權航道

延伸閱讀

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯
法拉盛圖書館 兩周爆5次炸彈威脅 引發社區安全憂慮

法拉盛圖書館 兩周爆5次炸彈威脅 引發社區安全憂慮
反對數據中心抗議行動升溫 暴力恐嚇與官員死亡威脅頻傳

反對數據中心抗議行動升溫 暴力恐嚇與官員死亡威脅頻傳
法拉盛圖書館再接虛假威脅 警方追查境外IP

法拉盛圖書館再接虛假威脅 警方追查境外IP

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘