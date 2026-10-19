抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

19日在法國巴黎，抗議者與藝術文化學校的學生在示威活動中封鎖了羅浮宮博物館的入口，以支持高中生運動，要求改善學校條件並促使政府採取行動。路透

AI摘要 文章摘要整理： 法國因物價與生活成本飆升引發連續4周抗議，近期更爆發嚴重街頭暴力，羅浮宮也遭封鎖，政府正尋求以禁集會、宵禁等方式平息局勢。

法國因生活成本大幅上漲引發大規模示威，上周末更演變成近年來最嚴重的街頭暴力事件之一，抗議人士今天封鎖巴黎羅浮宮 入口，當局正忙著設法平息民怨。

法新社報導，法國民眾的不滿情緒今天絲毫未見消退，示威人士封鎖巴黎地標羅浮宮博物館（Louvre Museum）的入口。羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館。

羅浮宮外張貼的傳單寫道：「我們很自豪地宣布，我們封鎖了全球最大的博物館。」館方管理階層與工會表示，這場抗議是由羅浮宮學院（Ecole du Louvre）的學生發起。

上周末法國各地約有50萬人走上街頭，抗議生活成本飆升。這波示威已持續4周，最初是由要求改善學校條件的中學生發起的。

原本和平的示威在部分地區卻演變成暴力事件。蒙面團體在一些抗議活動場邊攻擊執法人員、闖入市政廳及其他公共建築，並縱火焚燒多處建築。他們也洗劫商店，並在街頭焚燒汽車、自行車和機車。

上周末的動亂造成近1000名維安人員受傷，抗議人士中也有人受傷，其中一名示威者的手被警方用於控制群眾的手榴彈炸斷。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天提出辭呈，他表示：「17日在一些大城市的數百家商店遭到洗劫後，你根本無法直視店家的眼睛，對他們說，我們並未失去控制權。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕接受努涅斯的辭呈，但馬克宏坦承，儘管17日已在全國部署約6萬名執法人員，政府在應對時仍存在安全及情報方面的疏失。

司法部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，上周末全國有超過2330人遭警方拘留，其中70%為成年人。

法國工商會主席迪克雷申佐（Alain Di Crescenzo）表示，上周末的暴力事件預料波及法國全國2000多家商店，損失金額高達「數億歐元」。

馬克宏昨晚發表全國談話時，嚴厲譴責這股不受控制的暴力，並表示未來幾天地方當局「必要時」可禁止特定集會。不過，他並未宣布緊急狀態或宵禁等重大措施。

馬賽（Marseille）市政府今天已宣布，中午至晚上8時（格林威治標準時間10時至18時）將禁止民眾集會。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）則說，若有必要，可能實施緊急狀態。但他同時補充道，針對當前暴力抗議所引發的危機，宵禁會是更好的解決方案。

不過，發起上周末集會的「黃背心」（Yellow Vests）運動並未退縮，反而呼籲24日上街，展開新一輪抗議。

法國動亂爆發之際，距離重要的總統大選僅剩數個月。中間派的總統馬克宏依法不得再次參選，而極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）的總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在民調中聲勢看漲。

內閣部長將上周末這波暴力事件歸咎於「極左派」團體。雷朋則指控，她在總統大選中的極左派對手梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）所屬政黨「正當化暴力行為」。

路透社報導，歐洲多國政府今天呼籲計劃前往法國的公民，應避免前往人潮眾多場所並提高警覺，示警法國的安全情勢惡化。

與此同時，義大利、西班牙及葡萄牙也因物價上漲引發民怨及抗議活動，包括米蘭（Milan）上周末爆發規模較小的衝突，以及西班牙各城市持續出現抗議住房成本高漲的示威活動。這些國家正密切關注法國局勢。

19日在法國巴黎，工人封鎖羅浮宮博物館入口，抗議生活成本上漲。美聯社