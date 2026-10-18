我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現代瑪麗皇后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

星期社論／忠誠凌駕能力 川普用人自食惡果

現代瑪麗皇后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

中央社巴黎18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏。(歐新社)
法國總統馬克宏。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國因生活成本上升與政府僵局爆發大規模示威時，馬克宏夫婦卻現身席琳狄翁演唱會，被抗議者批評宛如現代版路易十六與瑪麗王后。

在法國多地發生暴動之際，法國總統馬克宏與夫人碧姬16日晚間卻前往欣賞加拿大天后席琳狄翁演唱會，有示威者批評，馬克宏夫婦猶如法國大革命時遭處決的國王路易十六及瑪麗王后。

▲ 影片來源：X平台@ParisMatch（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）及其妻子碧姬（Brigitte Macron）被拍到在席琳狄翁（Celine Dion）演唱會上跳舞。

據報導，他們在私人包廂裡隨著音樂拍手，看似完全沒有察覺法國民眾的憤怒情緒。法國民眾正因生活成本飆升、公共財政狀況急速惡化，以及政府陷入僵局、無法有效施政而感到憤怒。

英國「倫敦廣播公司」（LBC）報導，法國昨天有逾50萬人上街示威，截至今天中午，當局已逮捕約1800人，另有數百名警察受傷。今天上午更新的統計數據顯示，巴黎有855人被捕。

據報導，一名憤怒示威者將馬克宏夫婦比作法國大革命期間遭處決的法國國王路易十六（Louis XVI）及其妻子瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）。

巴黎抗議集會主辦者之一柏納（Lina Bernard）告訴英國「周日郵報」（Mail on Sunday），馬克宏夫婦的「行為就像路易十六和瑪麗．安托瓦內特」。兩人在法國大革命推翻君主制時遭到處決。

柏納還指出：「他們似乎認為，所有事情都不成問題。」

精華 FAQ

  • 他們在16日晚間前往欣賞席琳狄翁演唱會，並被拍到在私人包廂中拍手跳舞。外界認為此舉與法國民眾因暴動而陷入的憤怒情緒形成強烈反差。

  • 示威主要源於生活成本飆升、公共財政惡化，以及政府陷入僵局、無法有效施政。報導稱全法有逾50萬人上街，並已有大量逮捕與警員受傷情況。

  • 抗議者認為，兩人在民眾憤怒與社會動盪之際仍悠閒觀賞演唱會，顯得脫離現實、漠視民意，因此被比作法國大革命中被推翻並處決的王室夫妻。

馬克宏 加拿大

上一則

法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫

下一則

烏克蘭逾千架無人機襲俄 聖彼得堡石油港遇襲至少1死5傷

延伸閱讀

法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫

法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫
聲援抗議學生 法國逾16萬人示威 瑞典環保少女也來了

聲援抗議學生 法國逾16萬人示威 瑞典環保少女也來了
法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕
法國各地掀示威潮 抗議物價上漲和社會壓力

法國各地掀示威潮 抗議物價上漲和社會壓力

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17
25歲的韓國網紅柳智媛在比賽中猝逝。（取材自mta1n_0ne IG）

馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

2026-10-13 18:02
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼