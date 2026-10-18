現代瑪麗皇后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

法國總統馬克宏。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國因生活成本上升與政府僵局爆發大規模示威時，馬克宏夫婦卻現身席琳狄翁演唱會，被抗議者批評宛如現代版路易十六與瑪麗王后。

在法國多地發生暴動之際，法國總統馬克宏 與夫人碧姬16日晚間卻前往欣賞加拿大 天后席琳狄翁演唱會，有示威者批評，馬克宏夫婦猶如法國大革命時遭處決的國王路易十六及瑪麗王后。

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英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）及其妻子碧姬（Brigitte Macron）被拍到在席琳狄翁（Celine Dion）演唱會上跳舞。

據報導，他們在私人包廂裡隨著音樂拍手，看似完全沒有察覺法國民眾的憤怒情緒。法國民眾正因生活成本飆升、公共財政狀況急速惡化，以及政府陷入僵局、無法有效施政而感到憤怒。

英國「倫敦廣播公司」（LBC）報導，法國昨天有逾50萬人上街示威，截至今天中午，當局已逮捕約1800人，另有數百名警察受傷。今天上午更新的統計數據顯示，巴黎有855人被捕。

據報導，一名憤怒示威者將馬克宏夫婦比作法國大革命期間遭處決的法國國王路易十六（Louis XVI）及其妻子瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）。

巴黎抗議集會主辦者之一柏納（Lina Bernard）告訴英國「周日郵報」（Mail on Sunday），馬克宏夫婦的「行為就像路易十六和瑪麗．安托瓦內特」。兩人在法國大革命推翻君主制時遭到處決。

柏納還指出：「他們似乎認為，所有事情都不成問題。」