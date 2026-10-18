我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎙️打造少數族裔醫療網 劉季高讓亞裔醫師被聽見

法暴動重創里摩市政廳 范斯轉貼影片批移民政策

法國示威延燒 法總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總理勒克努。(美聯社)
法國總理勒克努。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國爆發大規模示威後，部分群眾轉為暴動並造成多人被捕、員警受傷，總理勒克努與極左派領袖梅蘭雄也因此隔空互罵。

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。英國天空新聞指出，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）18日表示，有近1800人被捕，超過500名員警受傷。

天空新聞報導，示威暴動引發法國總理勒克努和極左派領袖梅蘭雄互批。勒克努指責梅蘭雄煽動暴力，梅蘭雄則回應勒克努玩火自焚。

勒克努在社群媒體X發文抨擊梅蘭雄：「你不能一邊呼籲終止暴力，一邊又替那些實施暴力的人找藉口。這是你的政治責任。」

梅蘭雄則回應，勒克努「玩火自焚」，「最終只會讓所有年輕人和工會團結起來」。他說：「你（勒克努）把自己困在與我之間的無聊政治口水戰中。這顯示你不是一個政治家，只不過是個正在引發政權危機的小官僚。難道你沒發覺正在造成的傷害嗎？在這個時刻，除了這場政治口角和道德說教外，你就沒有更重要的事要做嗎？」

極左派領袖梅蘭雄。(美聯社)
極左派領袖梅蘭雄。(美聯社)

精華 FAQ

  • 示威主因是民眾不滿教育資源不足，以及生活成本持續高漲，導致大量群眾上街表達抗議。此次行動規模龐大，顯示社會對公共政策與經濟壓力的情緒正在升高。

  • 部分群眾與警方爆發激烈衝突，並在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，甚至連市政廳也遭焚燒，造成建築物部分坍塌。法國內政部長並稱有近1800人被捕、超過500名員警受傷。

  • 勒克努指控梅蘭雄煽動暴力，認為不能一邊呼籲終止暴力、一邊替施暴者找藉口。梅蘭雄則回批勒克努玩火自焚，並稱他只是在引發政權危機的政治口水戰中打轉。

社群媒體

上一則

加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷

延伸閱讀

法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕

法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕
法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕
法80萬人全國示威變暴力衝突 17歲少年被炸斷手 1200人被捕

法80萬人全國示威變暴力衝突 17歲少年被炸斷手 1200人被捕
圖輯／法國鎮暴水砲壓不下示威怒火 下一步燒向總統大選？

圖輯／法國鎮暴水砲壓不下示威怒火 下一步燒向總統大選？

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼