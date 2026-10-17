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法示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突

中央社布魯塞爾/米蘭/里斯本/地拉那17日綜合外電報導
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米蘭街頭抗議民眾與警方爆發衝突。(美聯社)
米蘭街頭抗議民眾與警方爆發衝突。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國抗議浪潮擴散到義大利、比利時、葡萄牙與阿爾巴尼亞，多地民眾因生活成本、住房與教育問題上街，部分城市更爆發警民衝突與多人被捕。

法國爆發激烈抗議之際，義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞等國家的民眾今天同步舉行示威，抗議生活成本高漲或教育問題，多地發生警民暴力衝突。

路透報導，義大利警民今天在米蘭大教堂（Milan Cathedral）前面的廣場爆發衝突，抗議生活成本高昂的群眾對警方投擲石塊及雜物，警察則施放催淚瓦斯。

商家拉下鐵門，觀光客逃離市中心，大教堂地鐵站在衝突期間關閉。根據義大利媒體，除數人受傷外，還有多人遭到逮捕。

安莎通訊社（Ansa）報導，義大利北部城市波隆那（Bologna）也有抗議活動演變為暴力衝突，警方動用水砲驅散人群，並逮捕7人。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責暴力，她在社群平台X發文指出：「示威是權利，但把我們的城市化為戰場不是。」

法新社報導，數百名示威者今天在布魯塞爾與列日（Liege）抗議生活成本高漲，警方動用催淚瓦斯及水砲驅離群眾。

比利時高中生近幾週發起反對大學註冊費調漲的抗議，但內政部長昆丁（Bernard Quintin）將動亂歸咎於「有組織的暴力行為」。

布魯塞爾警察對投擲瓶罐及其他雜物的年輕人施放催淚瓦斯，警方表示約10人被捕。

路透社報導，葡萄牙今天有數萬人在首都里斯本市中心遊行，抗議生活成本飆漲及日漸惡化的住房危機。

發起本次集會的葡萄牙最大工會「葡萄牙全國勞工總工會」（CGTP）表示，「數以萬計」民眾湧入里斯本主要街道之一，警方則未公布估計的遊行人數。

抗議民眾指出，薪資成長遠遠落後日益攀升的住房及生活成本，許多人的家計陷入困境。

法新社報導，阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）已連續第5天爆發激烈抗議，警方對要求總理拉瑪（Edi Rama）下台及縱火焚燒建築的示威者發射橡膠子彈。

自本月13日以來，數千名示威者在地拉那抗議大學環境不佳及學費高昂，並要求拉瑪下台。

抗議民眾今天對警方投擲石塊、汽油彈、金屬物品與煙火裝置，並縱火焚燒汽車和垃圾桶，藉此搭建燃燒的路障，阻止警察推進。

除橡膠子彈外，警方也動用水砲、胡椒噴霧與催淚瓦斯鎮壓群眾，使地拉那街頭煙霧瀰漫。

抗議持續至深夜，法院、銀行及郵局等建築遭到縱火或嚴重破壞。

阿爾巴尼亞國家警察首長希塔（Skender Hita）表示，本週抗議活動中有167人遭逮捕，388人面臨刑事訴訟程序。

精華 FAQ

  • 各地訴求雖不完全相同，但核心多集中在生活成本高漲、住房壓力加劇，以及學費或教育環境問題。部分地區也進一步升高為要求政府下台或反對政策調整。

  • 米蘭大教堂前廣場與波隆那都出現激烈衝突，抗議者向警方投擲石塊與雜物，警方則施放催淚瓦斯、動用水砲驅散人群，並在兩地逮捕多人。

  • 地拉那已連續第5天爆發激烈抗議，示威者要求總理拉瑪下台，並縱火、投擲石塊與汽油彈；警方以橡膠子彈、水砲、胡椒噴霧和催淚瓦斯回應，數十人遭逮捕。

義大利 地鐵站 葡萄牙

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