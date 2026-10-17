法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

巴黎示威活動爆發衝突，一名抗議者發射煙火。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法國因生活成本、燃料價格與教育改革等訴求爆發全國示威，巴黎、里昂等地迅速演變為暴力衝突，警方逮捕逾400人，政壇也因動亂升高對立。

法國全國示威活動在多座大城市演變成暴力衝突，示威群眾破壞縱火、洗劫商家、闖入政府機構與警察局，警方則出動催淚彈和水砲強力鎮壓。截至今天晚間，全法已有超過400人遭到逮捕。

法國各地今天展開大規模示威，抗議活動蔓延巴黎與里昂（Lyon）等各大城市。

綜合法新社、歐洲新聞台、政治新聞網站Politico歐洲版報導，由工會與公民團體發起，抗議生活成本升高以及燃料價格持續上揚的全國性示威遊行，與要求改革教育體系、充實教學經費和設備等問題的學生示威者，匯聚成龐大的遊行隊伍。

法國總工會（CGT）指出，今天約有80萬人走上街頭，全國各地舉行1750場集會。法國當局則表示，估約55萬人參與示威。

然而，原本和平的遊行在部分示威者與警方發生肢體衝突後迅速失控，在多個城市演變為激烈的暴力行為。

巴黎共和國廣場（Place de la Republique）一帶示威者與警方出現激烈衝突，與此同時，坐落眾多精品旗艦店的香榭麗舍大道（Avenue Des Champs Elysees）上，逾300名抗議群眾試圖強行挺進，遭防暴警察發射催淚瓦斯封鎖去路，示威者則高喊反對警察的口號並與執法人員對峙。

報導指出，除巴黎之外，多座大城市的公共機構與市政機關也遭示威者破壞與縱火。

在里昂，示威群眾縱火焚燒位於市中心的旅遊服務中心，貝勒庫爾廣場（Place Bellecour）的旅遊發展局辦公室也被縱火而陷入熊熊火海，現場示威的年輕人則朝警察投擲石塊與發射煙火。

馬賽（Marseille）示威群眾撞破市政廳大門強行闖入，當地一間警察局遭到破壞，市區多家店舖被闖入搜刮，其中包含高級精品店；在里爾（Lille），示威者同樣強行闖入市政廳並大肆破壞；南部城市尼斯（Nice）也有多個商家同樣遭到破壞與洗劫。

面對各地爆發的攻擊、破壞與洗劫行徑，法國警方動用催淚瓦斯、高壓水砲等強力手段壓制。

報導指出，執法部門隨後展開大規模逮捕，截至今晚，全法國共有超過400人遭到逮捕。

對於這場全國性暴動，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）晚間在社群平台X發文稱「暴力絕無容身之地」，砸毀財物、洗劫、攻擊政府與商家的人，必將遭到追訴與嚴懲。

他強調，將團結一致共同對抗唯恐天下不亂的混亂製造者，這些人只想推翻體制，並阻礙以和平方式表達訴求的民眾發聲。

報導提到，這場動亂也牽動明年總統大選的選情。法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）在X上發文力挺警方、嚴厲譴責暴力滋事者，並指責極左派團體策劃暴力行動。

法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）支持警方並在X發文稱，合法的社會訴求再一次被極左翼言論綁架；他們將暴力合理化、將秩序視為壓迫、將動亂視為權利，企圖讓國家陷入混亂。

左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則親自參與遊行聲援。他抨擊警方執法過當，並指責媒體只聚焦於暴力衝突，卻忽視在數以萬計民眾參與下，整體活動其實都以和平方式進行。